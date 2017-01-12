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إلغاء إقلاع 6 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

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إلغاء إقلاع 6 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا إلغاء إقلاع 6 رحلات طيران دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

>كتبت - رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس إلغاء إقلاع 6 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

صرحت مصادر ملاحية أن سلطات المطار تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها 905 المتجهة إلى جدة، و486 المتجهة إلى القصيم، ورحلتيها 106 و112 المتجهة إلى ينبع، ورحلتها 420 المتجهة إلى البحرين، لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب.

 

كما ألغت شركة النيل للطيران رحلتها 113 المتجهة إلى ينبع، لعدم جدوها اقتصاديا لقلة الركاب، حيث تم التنسيق بين سلطات المطار وشركات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات طيران دولية أخرى.

 


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