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حظك اليوم برج القوس الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تصحيح الأوضاع مع الزملاء ضرورة للحفاظ على الانسجام

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حظك اليوم برج القوس الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تصحيح الأوضاع مع الزملاء ضرورة للحفاظ على الانسجام حظك اليوم برج القوس الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تصحيح الأوضاع مع الزملاء ضرورة للحفاظ على الانسجام

>كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة والعصبية الشديدة رغم ما بها من طيبة، إنه برج القوس، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى :

الأمور فى العمل قد لا تسير على ما يرام فى الفترة الماضية ولكنها قد تتحسن اليوم، وتصحيح الأوضاع مع الزملاء ضرورة للحفاظ على الإنسجام بمساحة العمل الخاصة بك.

القوس على الصعيد العاطفى :

عليك أن تدرك أن الحدود هى دليل على وجود علاقة صحية فيما يتعلق بعلاقتك مع الشريك، فلا تتعدى على المساحة الشخصية لشريك الحياة ولا تسمح له كذلك بتجاوز حدودك الشخصية.

القوس على الصعيد الصحى :

لا تهمل الأمراض البسيطة اليوم وتتركها دون رعاية كافية، لأن المشكلة الصحية الصغيرة تتطور لتصبح قضية رئيسية، وعليك أن تكون قادر على تجنب أى مشكلة فى المستقبل، كما أنه من الضرورى أن تقوم بإجراء تغييرات صحية فى النظام الغذائى الخاص بك .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة :

اليوم تنكشف أمامك رؤية جديدة، وقد تتأثر وجهة نظرك من قبل شخص آخر قد يكون غريب تمامًا، وسوف تتعلم أن تشكل وتعلب دورا رئيسيا فى المستقبل، وذلك بالتعامل مع قضية ملحة فى حياتك وتشغل بالك الآن .


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مصر 365

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