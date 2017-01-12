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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة وارتفاع الموج فى البحرين مابين المتر ونصف إلى المترين، أما الرياح السطحية فى البحر المتوسط غربية، وفى البحر الأحمر تكون شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

 

القاهرة 8 19

الإسكندرية 5 16

مطروح 8 15

بورسعيد 8 18

دمياط 8 18

بلطيم 6 16

الإسماعيلية 3 19

السويس 4 20

العريش 1 19

نخل -3 16

طابا 3 17

الطور 7 22

مرسى علم 12 23

الغردقة 11 24

شرم الشيخ 13 24

رفح 1 18

كاترين 1 17

سيوة 1 19

المنيا 3 19

الفيوم 5 19

رأس سدر 6 21

أبوسمبل 9 23

وسط الدلتا 7 19

أسيوط 3 20

سوهاج 4 21

الأقصر 4 24

أسوان 6 25

شلاتين 16 24

حلايب 17 23

الوادى الجديد 2 23

قنا 5 22

نويبع 13 22

السلوم 3 16

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