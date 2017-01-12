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للمرأة.. حمالات الصدر تعرضك لمشاكل صحية أبرزها آلام الرقبة والظهر

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للمرأة.. حمالات الصدر تعرضك لمشاكل صحية أبرزها آلام الرقبة والظهر للمرأة.. حمالات الصدر تعرضك لمشاكل صحية أبرزها آلام الرقبة والظهر

>كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من المشاكل الصحية اللاتى تتعرض لها المرأة عند ارتداء حمالة الصدر لساعات طويلة، ومن ضمن هذه المشاكل الآتى: آلام الرقبة، إذا كنتى ترتدين حمالة صدر ليست مناسبة لحجم الثدى، يمكن أن تضع الكثير من الضغط على الأعصاب فى العنق، فينتج عنها آلام الرقبة المزمنة.

 

كما جاء فى التقرير أن آلام الظهر، من المشاكل الصحية التى تتعرض لها المرأة أيضا، نتيجة ارتداء حمالة الصدر بشكل يومى لساعات طويلة، فإنها يمكن أن تسبب أثرا سلبيا على عضلات الظهر، فينتج عنها آلام الظهر.

 

كما يؤثر ارتداء حمالة الصدر على الجهاز الليمفاوى، حيث أظهرت دراسة جديدة أن ارتداء حمالة الصدر لساعات طويلة يمكن أن تؤثر على الجهاز الليمفاوى، وعندما تتأثر وظيفته، تنخفض القدرة على إزالة السموم من الثدى، مما يجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى.

 

حسب التقرير أن ارتداء حمالة صدر ضيقة جدا أو تحتوى على أسلاك، من الممكن أن تؤدى إلى مشاكل فى التنفس وتتأثر عظام الصدر والعضلات، مما ينتج عنها مشاكل بالتنفس، مضيفا أن ارتداء الكورسية مع حمالة الصدر يؤثران على الهضم، لأنها تضغط كثيرا على الحجاب الحاجز وعضلات المعدة.

 

تابع أنه فى حالة ارتداء حمالات الصدر المصنوعة من الدانتيل، يمكن أن تؤدى إلى حكة جلدية و الطفح الجلدى، وأيضا عند ارتداء حمالة ليست من ماركة جيدة، يمكن أن تحتوى على بعض المواد المستخدمة فى تصنيعها تتسبب فى الإصابة بالتهابات فطرية فى الجلد.

 

وأخيرا أثبتت الدراسات أن ارتداء حمالة الصدر لساعات طويلة تزيد من إصابة المرأة بسرطان الثدى.


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