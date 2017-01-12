5 لاعبين انتقلوا للأهلى من الزمالك بعد انتهاء العقود.. هل ينضم باسم للقائمة؟

كتبت أسماء عمر

بعدما أعلن المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، إيقاف باسم مرسي ، مهاجم فريق الكرة، لأجل غير مسمى، وحرمانه من التدريب مع الفريق الأول، والتدريب مع فريق الناشئين، بعدما رفض التوقيع على عقد جديد ـ أصبحت احتمالات رحيل اللاعب عن الفريق الأبيض واردة ومع عدم تلقيه عرض احتراف مناسب قد يكرر اللاعب سيناريوهات تكررت فى القلعة البيضاء للاعبين رحلوا عن الأبيض الى النادى الأهلى عقب انتهاء عقودهم .

1ـ إسلام الشاطر.. من الزمالك للأهلي –2004

انضم إسلام الشاطر للأهلي قادماً من الزمالك في صيف 2004 بعد رحلة مع الفانلة البيضاء استمرت لمباراة وحيدة بالدوري ومثلها في كأس مصر.. الشاطر انتقل للزمالك من الإسماعيلي في يناير 2004، قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض معاراً لاتحاد جدة السعودي. وعقب عودته من الإعارة استغل الشاطر بنداً في تعاقده يتيح له فسخ العقد مع الزمالك لينتقل للأهلي الذي قضى معه أربعة مواسم حتى رحل إلى حرس الحدود في 2008.

2ـ محمد صديق.. من الزمالك للأهلي – 2006

في صيف 2006 انتقل محمد صديق للأهلي بعد نهاية عقده مع الزمالك في صفقة انتقال حر. لعب صديق مع الأهلي لموسم وحيد قبل أن ينتقل للمصري في بداية موسم 2006/2007، بعد أن كان لعب مع الزمالك لأربعة مواسم منذ قدومه مو كوجاليسبور التركي في 2002.

3 - طارق السعيد يلحق بصديق فى الأهلى

مع محمد صديق انضم طارق السعيد قائد فريق الزمالك وقتها للأهلي مع نهاية تعاقده مع النادي الأبيض.. السعيد الذي تدرج في ناشئي الزمالك حتى صعد للفريق الأول قضى 8 مواسم مع القلعة البيضاء وتخللها موسم في أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل للأهلي الذي قضى معه موسم ونصف، ليعلن اعتزاله في يناير 2008 بسبب تأثره بالإصابة.

4ـ معتز إينو.. من الزمالك للأهلي –2007

بعد نهاية تعاقده مع الزمالك في صيف 2007 انتقل المعتز بالله محمد الشهير بمعتز إينو إلى الأهلي بعد لعب لخمس سنوات في صفوف الزمالك. إينو استمر مع الأهلي حتى رحل عن الفريق في صيف 2011 معاراً إلى سموحة ثم ترك الأهلي بعدها في نهاية الموسم.

5ـ صبري رحيل.. من الزمالك للأهلي – 2013

ظهير أيسر الزمالك انضم للأهلي في صفقة انتقال حر في صيف 2013 بعد أن قضى مع الفريق الأبيض ثلاثة مواسم ونصف منذ انضمامه في يناير 2009 قادماً من مصر المقاصة. مع الزمالك لم يحقق رحيل أي لقب قبل أن يفوز بلقب للدوري وآخر للسوبر المصري ولقب السوبر الأفريقي ولقباً للكونفيدرالية الأفريقية مع الأهلي في العام المنتهي، بينما لم يشارك في فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2013 لعدم قيده بسبب مشاركته مع الزمالك إفريقياً في العام ذاته.