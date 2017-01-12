اللجنة العليا لرقابة الأسواق تجتمع اليوم لمواجهة محتكرى السلع

كتب مدحت وهبة

تعقد اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك اجتماعًا، اليوم الخميس، للتنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية، ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة، إضافة إلى التأكد من عدم احتكار التجار والموزعين منتجات السلع.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا تتضمن مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز الحماية، لبحث آليات تكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية وعدم تلاعب البعض فى المنتجات لتهريبها إلى السوق السوداء.