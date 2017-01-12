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عميد "طب قصر العينى": وزارة الصحة وردت بعض الأدوية الناقصة للمستشفى

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عميد "طب قصر العينى": وزارة الصحة وردت بعض الأدوية الناقصة للمستشفى عميد "طب قصر العينى": وزارة الصحة وردت بعض الأدوية الناقصة للمستشفى

>كتب وائل ربيعى - أحمد حسنى

أكد الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى، أن ارتفاع الأدوية لم يؤثر على مستشفى قصر العينى، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة وفرت الموارد المالية المناسبة لسد احتياجات المستشفى بالكامل.

 

وأضاف خضير، فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، أن المشكلة التى واجهة المستشفى خلال الفترة الماضية، هى اختفاء بعض الأدوية من السوق، كأدوية الربو، والمحاليل المختلفة، موضحًا أن وزارة الصحة وردت هذا الأسبوع بعض الأدوية الناقصة للمستشفى لسد حاجات المرضى.

 

وأعلن عميد طب القصر العينى، عن تنظيم "قصر العينى" حملة إعلانية للتبرع للمستشفى أبريل المقبل، أسوة بمستشفيات أبو الريش التابعة لهيئة القصر العينى، مؤكدًا أن هناك الكثير من التبرعات تأتى إلى القصر العينى دون دعوات أو حملات إعلانية.


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