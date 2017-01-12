القبض على 5 متهمين من الغربية عذبوا ربة منزل حتى الموت

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة الرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث القسم من كشف غموض وفاة ربة منزل عقب وصولها للمستشفى الجامعى على إثر إصابتها " بجروح قطعية بفروة الرأس وسحجات ورضوض متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ والبطن " وقيام مجهولين بتأجير سيارة لها وطالبوا من السائق توصيلها لمحافظة سوهاج وتسليمها لشقيقتها حيث تم ضبط مرتكبى الواقعة .

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد أبوعايد مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بتقدم عاطف . ع . ر ويقيم أولاد نصير د دائرة مركز سوهاج قائد السيارة رقم 9463 " ميكروباص " ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء تواجده بموقف سيارات الأجرة بالمنيب " الجيزة " حضر له "4" أشخاص وبرفقتهم سيدة فى العقد الرابع من العمر " لا يعلم بياناتهم " وطلبوا منه اصطحابها لمحافظة سوهاج لتوصيلها لشقيقتها وفور وصوله لمحافظة سوهاج لم يجد أحد فى انتظاره فحضر للقسم للإبلاغ وتبين أنها تعانى من حالة إعياء شديد وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها "بجروح قطعية بفروة الرأس وسحجات ورضوض متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ والبطن" وتوفيت عقب ذلك .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم رئيس فرع الأمن العام وقاده الرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، والنقيب محمد حمادى معاون أول مباجث القسم، ونظراً لما تشكله الواقعة من خطورة إجرامية ومردود سلبى تم وضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة و توصلت جهود ضباط فريق البحث إلى أن المجنى عليها تدعى هند . ع .ع .ا 31 ربة منزل وتقيم بناحية بانوب دائرة مركز نبرو " الدقهلية " زوجة الهادى . ا . ا . ش 66 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية وأن وراء ارتكاب الواقعة كريمة . ع . ا . ع . ع 35 سنة ربة منزل، محمد . إ .ع . ع 16 سنة عامل " نجل الأولى "، محمد . ر. خ . ا . ر 30 سنة عاطل، أحمد . ر . خ . ا . ر 29 سنة عاطل ويقيمون جميعاً شارع فلسطين مدينة زفتى " الغربية "، أمينة . ا . ص . ا . ا 21 بسنة دون عمل وتقيم سند بسيط دائرة مركز زفتى "الغربية".

حيث تبين أن المجنى عليها سيئة السمعة وأنها تعمل لدى المتهمة الأولى التى تقوم بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب وفـى الآونة الأخيرة علمت المتهمة الأولى بأن المجنى عليها على علاقة غير مشروعة مع زوجها عرفيا سكر . ا . ا . م المقيم الحضره "الإسكندرية" فقامت بالاشتراك مع باقى المتهمين باحتجازها بمسكنها وتعذيبها والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "المنوه عنها" وعقب تدهور حالتها الصحية اتفقوا على التخلص منها حتى لا ينكشف أمرهم فقاموا باستئجار السيارة رقم ع ف س 7823 "أجرة" قيادة محمد . ا . ع . ح 53 سنة سائق ويقيم شارع الجبانة دائرة مركز زفتى "الغربية" لتوصيلهم لموقف المنيب وقاموا بتسليم المجنى عليها للمبلغ المذكور وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال ثان سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق وأمن الغربية أسفرت عن ضبط جميع المتهمين والأدوات المستخدمة فـى تعذيب المجنى عليها وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة باستدعاء زوج المجنى عليها تعرف عليها، تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة.