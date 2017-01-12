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مصدر بـ"الكهرباء": وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية نهاية مارس المقبل

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مصدر بـ"الكهرباء": وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية نهاية مارس المقبل مصدر بـ"الكهرباء": وضع حجر أساس محطة الضبعة النووية نهاية مارس المقبل

>كتب رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن وضع حجر الأساس لمشروع المحطة النووية بالضبعة وتوقيع جميع العقود الخاصة بالمشروع، فى نهاية مارس المقبل عقب الانتهاء من صياغة باقى العقود مع الجانب الروسى، للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات.

 

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقود الثلاثة المتبقية سيتم الانتهاء من صياغتها خلال شهر لمراجعتها قبل موعد التوقيع، موضحاً أن العقد الثانى خاص بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى طول مدة المشروع التى تصل لـ60 عاماً.

 

وأضاف المصدر، أن العقد الثالث خاص بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ واستغلاله بشكل استثمارى، لإفتاً إلى أن العقد الرابع والأخير خاص بصيانة وتشغيل المرحلة الأولى من المحطة النووية.


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