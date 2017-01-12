الشركة العامة للكهرباء الليبية تحذر من كارثة خلال الـ24 ساعة القادمة

طرابلس أ ش أ

ناشدت الشركة العامة للكهرباء الليبية ، كافة الجهات الحكومية من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسى ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء المجالس البلدية وأعيان مدينة الزاوية وأهلها بضرورة التحرك الفورى والعاجل ، وذلك للعمل على فتح صمام الغاز الذى يغذى محطة الزاوية لتوليد الكهرباء غرب العاصمة طرابلس وذلك للوضع الكارثى الذى سيحصل بعد 24 ساعة القادمة و دخول المنطقة الغربية فى حالة إظلام تام،والذى سيتطلب فى حالة حدوثه وقتا لايقل عن 3 ايام لاعادة تشغيل المحطة .

وذكر بيان للشركة ، أنه على الرغم من محاولات الشركة العامة للكهرباء بتفريغ حمولة وقود فى المحطة عبر باخرة ، الا ان سوء الاحوال الجوية وارتفاع امواج البحر حال دون تمكنها من الرسو فى الميناء ، وفى حال نجاحها فى تفريغ حمولتها ، فأن كمية الوقود لن تكفى بتشغيل المحطة الا 6 ايام قادمة على الأكثر وعليه وجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم امام هذا الوضع المأساوى والعمل للحيلولة دون دخول المنطقة الغربية بشكل عام ومدينة طرابلس بشكل خاص فى حالة إظلام كامل وكلى وفق البيان .

يذكر أن مجموعة من شباب مدينة الزاوية 40 كيلو مترا غرب العاصمة طرابلس قاموا منذ يومين باغلاق صمام الغاز لمحطة الزاوية احتجاجا على اختطاف عدد من المواطنين بمنطقة ورشفانه .