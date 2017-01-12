حظك اليوم برج الحمل الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تمسك بزمام أمور حياتك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى الذي يتميز أبنائه بالشخصية المستقلة والقوية والقدرة على الاستغناء عن الآخرين لو شعروا بعدم التقدير، كما يتميز مواليد هذا البرج أيضًا بالقدرة الكبيرة على التحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تعرف كيف تشعر بالمتعة وتستمتع بوقتك ولكنك في الوقت نفسه تركز جدًا على عملك وكيف تتخلص من الضغط غير المبرر من العمل بالنظام والترتيب والعمل وفق خطة.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت لشريك حياتك، كما كنت ترغب بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية، فالالتزامات المهنية تأكل معظم وقتك لكن احرص على التواصل مع شريك حياتك وستجده متفهمًا لك أكثر مما تعتقد.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تشعر أن الوقت حان لتغيير نمط حياتك السلبي الذى يؤثر كثيرًا على صحتك، فحاول أن تفعل ذلك أسرع وقت قبل أن تنطفئ جذوة حماسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تحتاج إلى أن تأخذ زمام السيطرة على حياتك، وحان الوقت للكف عن القلق بشأن ما يظنه الناس وما يفكرون فيه أو يقولونه عنك وحاول أن تتفهم احتياجاتك ورغباتك وتحليلها.