أخبار عاجلة

مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك -
عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تمسك بزمام أمور حياتك

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تمسك بزمام أمور حياتك حظك اليوم برج الحمل الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تمسك بزمام أمور حياتك

>

نقدم لمولود برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى الذي يتميز أبنائه بالشخصية المستقلة والقوية والقدرة على الاستغناء عن الآخرين لو شعروا بعدم التقدير، كما يتميز مواليد هذا البرج أيضًا بالقدرة الكبيرة على التحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

تعرف كيف تشعر بالمتعة وتستمتع بوقتك ولكنك في الوقت نفسه تركز جدًا على عملك وكيف تتخلص من الضغط غير المبرر من العمل بالنظام والترتيب والعمل وفق خطة.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

تجد صعوبة فى تكريس الكثير من الوقت لشريك حياتك، كما كنت ترغب بسبب الضغوط الناجمة عن عدد من العوامل الخارجية، فالالتزامات المهنية تأكل معظم وقتك لكن احرص على التواصل مع شريك حياتك وستجده متفهمًا لك أكثر مما تعتقد.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تشعر أن الوقت حان لتغيير نمط حياتك السلبي الذى يؤثر كثيرًا على صحتك، فحاول أن تفعل ذلك أسرع وقت قبل أن تنطفئ جذوة حماسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

تحتاج إلى أن تأخذ زمام السيطرة على حياتك، وحان الوقت للكف عن القلق بشأن ما يظنه الناس وما يفكرون فيه أو يقولونه عنك وحاول أن تتفهم احتياجاتك ورغباتك وتحليلها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى