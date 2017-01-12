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حظك اليوم برج الجدى الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على الكثير من الدعم والتقدير

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حظك اليوم برج الجدى الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على الكثير من الدعم والتقدير حظك اليوم برج الجدى الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على الكثير من الدعم والتقدير

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهني والعاطفي والصحي وهو البرج الذي يتميز مواليده بالشخصية القوية الجادة والقدرة الشديدة على الالتزام وتحمل المسؤولية ورغم أنه يفتقد إلى حس الدعابة والقدرة على المزاح، إلا إنه يتميز بالطيبة الشديدة والذكاء الاجتماعي الذي يجعله محبوبًا من الأخرين.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت المناسب لدعم نفسك والاحتفال بإنجازاتك التي قمت بها على الطريق، وهذا هو الوقت المثالي أيضًا لبدء حياة جديدة سواء في مشروع جديد أو فرصة عمل جديدة، فحاول الإبقاء على هذه الطاقة حتى تصل إلى أهدافك البعيدة.

برج الجدي على الصعيد العاطفي:

ومن المحتمل أن تطغى عليك عدد من المشاعر المتناقضة الآن وقد يكون من الصعب أن تختار بين شريك حياتك وشخص آخر يحاول إثارة إعجابك ورغم أن الجواب واضح للجميع، إلا أن التيارات أقوى منك وهذا ليس أفضل وقت لاتخاذ خطوة مهمة فى حياتك العاطفية.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تشعر بالنشاط وأنك خالى من الإجهاد اليوم وتستطيع تحمل مسؤولية محيطك والناس من حولك يمكن أن تتأثر بسبب إيجابيتك ونار حماسك، فحاول أن تحافظ على صحة جسمك أيضًا وأن تمارس بعض الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

من المتوقع أن تحصل على قدر كبير من الدعم والتقدير من المحيطين بك وأنت الآن مليء بالحيوية والتفاؤل وأنت على استعداد للبدء في مشاريع جديدة ولم تفقد قدرتك على التحديد والحكم على المشروع الجيد من عدمه.


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مصر 365

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