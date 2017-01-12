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حظك اليوم برج الثور الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على صحتك اليوم

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حظك اليوم برج الثور الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على صحتك اليوم حظك اليوم برج الثور الخميس 12/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حافظ على صحتك اليوم

> كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بصفة العناد، وكذلك حب المعرفة والفضول، استعد لبعض الأخبار الجيدة.

 

برج الثور على الصعيد المهني:

بينما كان يجب عليك اتباع نهج مفصل، فهذا منهج يعود عليك بأرباح مالية، فتجنب التلاعب داخل عملك، ثم اذهب إلى نزهة.

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

محاولة للتواصل مع شريك حياتك ، وقد لا تحدث في الواقع بسبب انشغالك الدائم ولكن حان الوقت لتستمتعوا بالقرب من الطبيعة بحيث يأخذ الجمال الطبيعي مساره الخاص لملء قلبك بالعواطف .

برج الثور على الصعيد الصحي:

الأمراض البسيطة الموجودة فى الغلاف الجوى قد تؤثر على صحتك قليلا، و ستعانى من أعراض نزلات البرد والسعال و العطس.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

كن صادقا مع نفسك لأن ذلك هو الخطوة الوحيدة والتى يمكن أن تساعدك فى كل حالة، لا تتردد فى أخذ ما كنت تفضل بدلا من التضحية برغباتكم من أجل الآخرين .


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مصر 365

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