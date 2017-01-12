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القبض على صاحب شركة وتاجر أسمدة بسوهاج بحوزتهما 11 مليون جنيه بقصد الاتجار

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القبض على صاحب شركة وتاجر أسمدة بسوهاج بحوزتهما 11 مليون جنيه بقصد الاتجار القبض على صاحب شركة وتاجر أسمدة بسوهاج بحوزتهما 11 مليون جنيه بقصد الاتجار

>سوهاج محمود مقبول

تمكن الملازم أول محمد حمادى ضابط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج والمعين خدمة القول الأمنى بالمنطقة المركزية، والقوة المرافقة له أثناء ارتكازه بطريق أخميم سوهاج دائرة قسم ثان سوهاج، من ضبط سيارة ملاكى يستقلها صاحب مكتب استثمار وتاجر أسمدة وبحوزتهما 11 مليون و390 ألف جنيه بقصد الاتجار خارج النقد الأجنبى.

 

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من قسم ثان سوهاج يفيد بضبط سيارة باخلها نقد مصرى بحوزة شخصين.

 

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث قسم ثان بتمكن النقيب محمد حمادى معاون مباحث القسم من ضبط السيارة رقم 2819 "م ف و" ملاكى، يستقلها كلاً من: "بسام. أ. م. م" 32 سنة صاحب مكتب استثمار عقارى ويقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا، و"عماد.أ.أ. أ" 32 سنة تاجر أسمدة ويقيم بذات الناحية وبحوزتهما مبلغ مالى قدرة  11 مليون و390 ألف جنيه مصرى، سلاح نارى عبارة عن مسدس ماركة بروننج عيار 9 مم يحمل رقم 10414 / 215 Pn،و"19 طلقة من ذات العيار، و"2" خزينة، و"2" هاتف محمول.

 

 وبأجراء التحريات تبين قيام كلا منهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية، عن طريق بعض ذويهم بالخارج مقابل تسليم أهليتهم قيمتها بالعملة المحلية داخل البلاد، وقيامهما ببيع العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بدولة الكويت والتربح من وراء ذلك والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عمل من أعمال البنوك، بتفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود بعض الرسائل النصية والتسجيلات الدالة على ذلك، بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم التحفظ على المضبوطات كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 204 أدارى مركز أخميم لسنة 2017 وجارى العرض على النيابة العامة.


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