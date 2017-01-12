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إصابة مجند أمن من قوات سجن قنا العمومى بطلق نارى عن طريق الخطأ

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إصابة مجند أمن من قوات سجن قنا العمومى بطلق نارى عن طريق الخطأ إصابة مجند أمن من قوات سجن قنا العمومى بطلق نارى عن طريق الخطأ

>قنا – وائل محمد

أصيب مجند أمن مركزى من قوة حراسات سجن قنا العمومى، بطلق نارى عن طريق الخطأ، أثناء تسليم زميله السلاح بعد انتهاء خدمته، وتم نقله لمستشفى قنا العام وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، والعميد عصام جلال مأمور مركز قنا، بإصابة مجند أمن مركزى بطلق نارى عن طريق الخطأ مساء أمس، بعد أن خرجت طلقة من السلاح الذى كان بحوزته عن طريق الخطأ، أثناء تسليم السلاح لزميلة بعد انتهاء خدمته، وعلى الفور تم نقل المجند غلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

 

وقال مصدر أمنى، إن الطلقة التى أصابت المجند جاءت فى منطقة القدم، وأن حالته الصحية جيدة، وأمر مدير الأمن بتوجيه كافة الرعاية الصحية له، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


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