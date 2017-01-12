بالصور.. أهالى قليوب يشكون من تراكم القمامة أمام المنازل والمحلات

القليوبية – محمد قاسم

مشكلة القمامة يعانى منها المواطنين فى عدة مناطق بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، ورغم تأكيدهم بإرسالهم عدة شكاوى للمسئولين بعدم قيام عمال الحى بجمع القمامة بشكل منتظم إلا أن المشهد الرئيسى بالشوارع والعديد من الأماكن الهامة بالمنطقة تتفاقم فيه المشكلة وتنتشر القمامة بكل مكان مما يهدد حياة المواطنين والأطفال بالإصابة بأمراض صدرية نتيجة استنشاقهم هواء ملوثا وتشويه المظهر الحضارى للمدينة

رصد "اليوم السابع" انتشار كميات كبيرة من القمامة أمام المنازل وفى عدد كبير من شوارع مدينة قليوب مما أثار استياء أهالى المنطقة وتخوفهم من ترك هذه القمامة لفترات طويلة مما يعرضهم وأطفالهم بالإصابة بأمراض عديدة

وقال " مجدى محفوظ" – سائق – تراكم القمامة لا يدل إلا على الإهمال من قبل بعض المسئولين الذين تركوا معظم الشوارع تحولت إلى مقالب عمومية لإلقاء المخلفات بجميع أنواعها فضلا عن إضرام النيران بها وينتج عنها ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى المواطنين

وأكد "مصطفى عبد الباقى" – تاجر – اصبحنا نستنشق هواء ملوث ملئ بالأمراض بسبب انتشار القمامة فى الشوارع وأمام منازل ومحلات المواطنين الذين اصبحوا يستنشقون جميعا هواء ملوث ورائحته كريهة بسبب تراكم القمامة وعدم قيام عمال النظافة بجمعها بشكل منتظم.

وقالت "مديحة على " – موظفة- القمامة تملئ كل شوارع المدينة ويتركها العمال أمام منازلنا لفترات طويلة وأصبح كارثة تهدد صحتنا وصحة أطفالنا ولم نجد أحدا من المسئولين يشعر بنا ويتدخل لحل تلك الأزمة متسائلة: " الشوارع كلها قمامة وبندفع رسوم نظافة كل شهر ليه ؟".

وأضاف الأهالى المسئولين لم يشعروا بتلك المأساة التى أصبحت تؤرقنا بشكل يومى وعلى الرغم من تقدمنا أكثر من مرة بشكاوى حتى يضع حد لتلك الأزمة التى تؤرقنا ليل نهار ولكن لم نجد حتى الآن أى حلول.

ومن جانبه قال مصطفى بيومى رئيس مجلس مركز ومدينة قليوب لـ"اليوم السابع" أن سبب تراكم القمامة الموجودة أمام المنازل والشوارع انتهاء عقد الشركة المتعهدة بجمع القمامة منذ أسبوعين ويتم الأن الاعتماد على عمال النظافة الموجودين بمجلس المدينة ولكن عددهم والأمكانيات المتاحة لا تتناسب مع كميات القمامة

وأضاف رئيس مدينة قليوب ان المشكلة ستم حلها خلال شهر على الأقل وانه قام بتقديم مذكرة إلى اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية لطرح مناقصة عامة للشركات العاملة فى مجال جمع القمامة وعند إرساء المناقصة على أى من تلك الشركات سيتم البدء فى العمل فورا كما كان يحدث قبل ذلك، مشيرا إلى أنه يقوم ونائب رئيس المدينة بالمرور بشكل يومى على منطقة منطى التابعة لمدينة قليوب للتأكد من قيام العمال بجمع القمامة من أمام منازل المواطنين.

وطالب أهالى مدينة قليوب اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية سرعة التدخل وإصدار تكليفات لرئيس المدينة بعمل حملات مستمرة بالمنطقة ورفع تلك القمامة حفاظا على صحتهم وأطفالهم وتجميل المظهر الحضارى.