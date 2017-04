تعرفوا إلى قائمة ترشيحات جوائز "People's Choice"

أصدرت إدارة جوائز People's Choice" " قائمة الترشيحات للسينما والتلفزيون والموسيقى والسوشيال ميديا لجوائز الحفل في دورته الـ 42 لعام 2017، المقرّر إقامته في 18 يناير الجاري.

وهذه قائمة بأهمّ الترشيحات لجوائز "People's Choice" لعام 2017:

أفضل فيلم:

Captain America: Civil War

Deadpool

Finding Dory

Suicide Squad

Zootopia

أفضل ممثل:

كيفين هارت Kevin Hart

روبرت داوني جونيرو Robert Downey, Jr.

ريان رينولدز Ryan Reynolds

توم هانكس Tom Hanks

ويل سميث Will Smith

أفضل ممثلة:

آنا كيندريك Anna Kendrick

جينيفر لورانس Jennifer Lawrence

مارجوت روبي Margot Robbie

ميليسا ماكرثي Melissa McCarthy

سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson

أفضل ممثل لفيلم أكشن:

كريس ايفانز Chris Evans

ليام هيمسورث Liam Hemsworth

روبرت داوني جونيور Robert Downey, Jr.

ريان رينولدز Ryan Reynolds

ويل سميث Will Smith

أفضل ممثلة لفيلم أكشن:

جينيفر لورانس Jennifer Lawrence

مارجوت روبي Margot Robbie

سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson

شايلين وودلي Shailene Woodley

ذوي سالدانا Zoe Saldana

أفضل أداء صوتي لفيلم رسوم متحركة:

بيل موراي عن فيلم "The Jungle Book"

ألين دي جينيريس عن فيلم "Finding Dory"

جينيفر جودوين عن فيلم "Zootopia"

جاسون باتمان عن فيلم "Zootopia"

كيفين هارت عن فيلم "The Secret Life of Pets"

أفضل فيلم كوميدي:

Bad Moms

Central Intelligence

Ghostbusters

How to Be Single

Neighbors 2: Sorority Rising

أفضل ممثل لفيلم كوميدي:

كريس هيمسورث Chris Hemsworth

دوين جونسون Dwayne Johnson

كيفين هارت Kevin Hart

ريان جوسلينج Ryan Gosling

زاك ايفرون Zac Efron

أفضل ممثلة لفيلم كوميدي:

آنا كيندريك Anna Kendrick

كريستين بيل Kristen Bell

كريستين ويج Kristen Wiig

ميليسا مكارثي Melissa McCarthy

ريبيل ويلسون Rebel Wilson

أفضل فيلم درامي:

Deepwater Horizon

Me Before You

Miracles From Heaven

Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Sully

أفضل ممثل لفيلم درامي:

بن افليك Ben Affleck

كريس باين Chris Pine

جورج كلوني George Clooney

مارك والبيرج Mark Wahlberg

توم هانكس Tom Hanks

أفضل ممثلة لفيلم درامي:

ايمي آدامز Amy Adams

بليك ليفلي Blake Lively

ايميلي بلانت Emily Blunt

جوليا روبرتس Julia Roberts

ميريل ستريب Meryl Streep

أفضل فيلم للعائلة:

Alice Through the Looking Glass

Finding Dory

The Jungle Book

The Secret Life of Pets

Zootopia

أفضل فيلم رعب:

The Conjuring 2

The Girl on the Train

Nerve

The Purge: Election Year

The Shallows

أيقونة النجوم:

دنزل واشنطن Denzel Washington

جوني ديب Johnny Depp

صامويل جاكسون Samuel L. Jackson

توم كروز Tom Cruise

توم هانكس Tom Hanks

أفضل عرض تلفزيوني:

The Big Bang Theory

Grey’s Anatomy

Outlander

Stranger Things

The Walking Dead

أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي:

The Big Bang Theory

Black-ish

Jane the Virgin

Modern Family

New Girl

أفضل ممثل لمسلسل كوميدي:

أندي سامبيرج Andy Samberg

أنتوني أندرسن nthony Anderson

جيم بارسنز Jim Parsons

ماثيو بيري Matthew Perry

تيم ألين Tim Allen

أفضل ممثلة لمسلسل كوميدي:

آنا فاريس Anna Faris

جينا رودريجيز Gina Rodriguez

كالي كوكو Kaley Cuoco

صوفيا فيرجارا Sofia Vergara

ذوي ديشانيل Zooey Deschanel

أفضل مسلسل تليفزيوني درامي:

Chicago Fire

Empire

Grey’s Anatomy

How to Get Away with Murder

Quantico

أفضل ممثل لمسلسل درامي:

جيس ويليامز Jesse Williams

جاستن تشامبرس Justin Chambers

سكوت فولي Scott Foley

تايلور كيني Taylor Kinney

تيرينس هوارد Terrence Howard

أفضل ممثلة لمسلسل درامي:

إلين بومبيو Ellen Pompeo

كيري واشنطن Kerry Washington

بريانكا شوبرا Priyanka Chopra

فيولا دافيس Viola Davis

تاراجي بيندا هينسون Taraji P. Henson

أفضل بث تلفزيوني كوميدي:

Atlanta

Baby Daddy

It’s Always Sunny in Philadelphia

Real Husbands of Hollywood

Younger

أفضل بث تلفزيوني درامي:

The Americans

Bates Motel

Mr. Robot

Pretty Little Liars

Queen Sugar

أفضل مسلسل جريمة درامي:

The Blacklist

Criminal Minds

Law & Order: SVU

Lucifer

NCIS

أفضل سلسلة درامية استثنائية:

Homeland

House of Cards

Narcos

Orange is the New Black

Power

أفضل سلسلة كوميدية استثنائية:

Fuller House

The Mindy Project

Shameless

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

أفضل ممثل لسلسلة استثنائية:

عزيز أنصاري

دواين جونسون

جوشوا جاكسون

كيفين سباسي

ميك جوناس

أفضل مسلسل خيال علمي:

Arrow

The Flash

Once Upon a Time

Supernatural

The Vampire Diaries

أفضل بث تلفزيوني خيال علمي:

American Horror Story

Orphan Black

Shadowhunters

Teen Wolf

The Walking Dead

أفضل سلسلة خيال علمي استثنائية:

Game of Thrones

Marvel’s Luke Cage

Outlander

Stranger Things

Westworld

أفضل برنامج للمسابقات:

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

Dancing with the Stars

Masterchef

The Voice

أفضل فريق لتقديم برنامج:

The Chew

Good Morning America

The Talk

Today

The View

أفضل برنامج رسوم متحركة:

American Dad!

Bob’s Burgers

Family Guy

The Simpsons

South Park

أفضل مسلسل كوميدي جديد:

American Housewife

The Good Place

The Great Indoors

Kevin Can Wait

Man with a Plan

Son of Zorn

Speechless

أفضل مسلسل درامي جديد:

Bull

Conviction

Designated Survivor

The Exorcist

Frequency

Lethal Weapon

MacGyver

No Tomorrow

Notorious

Pitch

Pure Genius

This Is Us

Timeless

أفضل فنان موسيقي:

بلاك شيلتون Blake Shelton

دريك Drake

جاستن تيمبرليك Justin Timberlake

شون مينديز Shawn Mendes

ذا ويكند The Weeknd

أفضل فنانة موسيقية:

اديل Adele

أريانا جراندي Ariana Grande

بيونسيه Beyonce

بريتني سبيرز Britney Spears

ريهانا Rihanna

أفضل فرقة موسيقية:

كولدبلاي Coldplay

فيفث هيرموني Fifth Harmony

ذا شينسموكرز The Chainsmokers

بانيك آت ذا ديسكو Panic! at the Disco

توينتي ون بيلوتس Twenty One Pilots

أفضل فنان لموسيقى "BreakOut":

اليسيا كارا Alessia Cara

ذا شينسموكرز The Chainsmokers

DNCE

نيال هوران Niall Horan

زين مالك Zayn Malik

أفضل فنان بوب:

اديل Adele

أريانا جراندي Ariana Grande

بريتني سبيرز Britney Spears

جاستن تيمبرليك Justin Timberlake

سيا Sia

أفضل فنان هيب هوب:

دي جي خالد DJ Khaled

جي ايزي G-Eazy

كاني ويست Kanye West

كيندريك لامار Kendrick Lamar

ويز خليفة Wiz Khalifa

أفضل فنان لموسيقى R&B:

بيونسيه Beyonce

دريك Drake

ريهانا Rihanna

آشر Usher

ذا ويكند The Weeknd

أفضل ألبوم:

ريهانا "Anti"

اريانا جراندي "Dangerous Woman"

بلاك شيلتون "If I'm Honest"

بيونسيه "Lemonade"

دريك "Views"

أفضل أغنية:

جاستن تيمبرليك "Can’t Stop the Feeling"

ميجان ترينور "No"

دريك وكيلا وويزكيد "One Dance"

زين مالك "Pillowalk"

ريهانا ودريك "Work"

أفضل مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي:

بريتني سبيرز Britney Spears

كيم كارداشيان Kim Kardashian

ليدي جاجا Lady Gaga

شاكيرا Shakira

ستيفان اميل Stephen Amell

