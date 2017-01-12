ضبط 6 كيلو بانجو و2840 قرصا مخدرا و250 جرام هيروين فى حملة أمنية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة أمنية من مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط 6 كيلو بانجو، وكيلو و200 جرام حشيش، و2840 قرصًا مخدرًا، و250 جرام هيروين.

وأسفرت الحملة من ضبط"ا.ك.م"، 50 سنة عاطل، ومقيم كفر أبو ناعم مركز قلين، سبق اتهامه فى قضيتى "نصب، ومخدرات" آخرهما رقم 14672/2013م جنح مركز بسيون، غربية "نصب"، وبحوزته 400 جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وهاتف، و556 جنيهًا، وسيف بقصد الدفاع، تحرر المحضر رقم 1583/2017م جنايات مركز قلين.

كما تمكنت من ضبط "س.م.ف"، 46 سنة عاطل ومقيم روينه مركز كفر الشيخ، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح أبيض، أموال عامة" آخرهما رقم 5411/ 2014م جنح مركز كفر الشيخ "أموال عامة"، وبحوزته 500 جرام لمخدر البانجو بقصد الاتجار، وهاتف،و210 جنيها، وسيف بقصد الدفاع، تحرر المحضر رقم 1167/2017 م جنايات مركز كفر الشيخ.

وضبط "ع.ح.ع"، 25 سنة عاطل ومقيم أبو طبل مركز كفر الشيخ، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح أبيض، ومخدرات" آخرها رقم 7987/ 2015م جنح قسم أول كفر الشيخ "سلاح أبيض"، وبحوزته 150 جرامًا لمخدر الحشيش، و80 جرامًا لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وهاتف، و100 جنيه، وسيف بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 276/ 2017م جنايات قسم أول كفر الشيخ، وضبط "ا.خ.ع" 22 سنة عاطل ومقيم عمارات الأوقاف الجديدة قسم أول كفر الشيخ، سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات، وسلاح أبيض، وسرقة"، آخرها رقم 5290/ 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ "سرقة"، وبحوزته 700 قرص مخدر بقصد الاتجار، وهاتف، و1270 جنيها، ومطواة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 83/ 2017م جنايات قسم ثان كفر الشيخ، و"ع.م.ا" 32 سنة طباخ ومقيم العمدان مركز الرياض، وبحوزته 50 جرامًا لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كما تمكنت الحملة من ضبط "ط.ع.ط"، 28 سنة عاطل ومقيم مساكن الرى، قسم أول كفر الشيخ، سبق اتهامه فى قضتى "مخدرات، ومشاجرة" آخرها 1425/ 2010م جنح قسم ثان كفر الشيخ "مشاجرة وضرب"، وبحوزته سيف بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 337/ 2017م جنح قسم أول كفر الشيخ، وضبط "ر.ع.ر" 18 سنة عاطل ومقيم ميت علوان، قسم أول كفرالشيخ، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع، تحرر المحضر رقم 392/ 2017م جنح قسم أول كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط "ع.م.ع"، 18 سنة عامل ومقيم قسم أول كفر الشيخ، سبق اتهامه فى 5 قضايا "سلاح أبيض، سرقة"، آخرها 2333/ 2014 جنح قسم أول "سرقة"، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 5/ 2017م جنح أحداث قسم أول كفر الشيخ، وضبط "ا.ا.ا" 42 سنة عامل ومقيم قسم أول كفر الشيخ، وبحوزته سكين بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 547/ 2017م جنح قسم أول كفر الشيخ، وضبط "ش.ع.ا"، 18 سنة عاطل ومقيم الطايفة مركز كفر الشيخ، وبحوزته ساطور بقصد الدفاع، تحرر المحضر رقم 6/ 2017م جنح أحداث قسم أول كفر الشيخ، وضبط "م.ر.م"، 23 سنة عاطل ومقيم الحصفة مركز الرياض، وبحوزته سكين بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 1046/ 2017م جنح مركز الرياض.

كما تمكنت من ضبط "م.ع.م"، 20 سنة عامل ومقيم الحصفة مركز الرياض، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع، تحرر المحضر رقم 1047/ 2017م جنح مركز الرياض، وضبط "ح.م.ع"، 37 سنة عاطل ومقيم كوم الدهب مركز سيدى سالم، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع.