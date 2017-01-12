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دراسة أمريكية: البدناء أقل استجابة لتدريبات الذاكرة

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دراسة أمريكية: البدناء أقل استجابة لتدريبات الذاكرة دراسة أمريكية: البدناء أقل استجابة لتدريبات الذاكرة

>أ ش أ

توصل الباحثون فى مركز إنديانا لبحوث الشيخوخة إلى أن مؤشر كتلة الجسم يؤثر على كيفية استجابة البالغين الأكبر سنا لتدريب الذاكرة، فقد وجدت الدراسة أن تدريب الذاكرة أعطى الثلث فقط من فائدته لكبار السن الذين يعانون من السمنة، مقارنة بكبار السن من معتدلى الوزن.

 

وتشير النتائج المتوصل إليها إلى أن تدريب الذاكرة هو أقل فائدة بين كبار السن الذين يعانون من البدانة.. فهناك أدلة متزايدة على وجود صلة بين الحالة البدانة ووظائف المخ، بما فى ذلك الدراسات التصويرية، فالسمنة مرتبطة بفقدان السريع لحجم الحصين فى المخ المعنى بالذاكرة.

 

وتتبع العلماء ما يقرب من 2800 شخص من كبار السن ممن تراوحت أعمارهم ما بين 74 - 89 عاما على مدى 10 سنوات، ليتم مقارنة الأداء الإدراكى بين البالغين الأكبر سنا مع السمنة وبين أولئك الذين يتمتعون بوزن معتدل أو طبيعى، ووجد الباحثون أن معدل مؤشر كتلة الجسم قد يؤثر سلبا فى الاستفادة من فوائد تدريب الذاكرة.


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