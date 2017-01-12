مايكل مورجان: نتواصل مع الكونجرس ونعقد مؤتمرين لإدراج الإخوان منظمة إرهابية

كتب – مايكل فارس

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث بمركز لندن للدراسات السياسة والإستراتيجية، ومقدم برنامج النبض الأمريكى، إنه نسق مع مكتب السيناتور تيد كروز، وعضو الكونجرس لويى جومارت، اللذين قدما مشروع قانون لمجلس النواب الأمريكى، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وعقد مؤتمرًا داخل الكونجرس الأمريكى لتعضيد تمرير القانون الذى تقدما به.

وأضاف الدكتور مايكل مورجان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تواصلت أيضًا مع الدكتورة فيكتوريا كووتس، مستشارة الأمن القومى للسيناتور تيد كروز، بشأن الموضوع نفسه وجارى محاولات إقامة مؤتمر ثانٍ للتذكِرة بأهمية القانون والتصويت عليه فى مجلس الشيوخ، بعد أن عرقله الرئيس باراك أوباما أملاً فى فوز هيلارى كلينتون.

وأضاف مورجان، أن المؤتمر الذى نظمه برنامج النبض الأمريكى ومركز دراسات لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية فى يوليو الماضى، قد وجه دعوة للخارجية المصرية لتمثيل مصر، والتحدث عن خبره المصريين مع هذا التنظيم الإرهابى، ولكن للأسف لم يحضر أى ممثل عن الخارجية فى هذا الوقت، وأعتقد لأسباب سياسية، ولكن تحدث الممثل محمود قابيل وأنا عن تاريخ الإخوان الملطخ بالدماء وكيفيه تحركاتهم النمطيه على مدار السنين من التقرب للسلطة ومحاولة السيطرة على الحكم ومحاولاتهم اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، واغتيالهم النقراشى باشا والرئيس أنور السادات وتاريخهم منذ حرب 1948.

واقترح مورجان، لدعم وتعضيد تمرير القانون، أن يجهز وفد لجنة العلاقات الخارجية، ملفًا موثقًا بالمستندات يضم جرائم الإخوان والتنظيم الإرهابى فى الشرق الوسط وربط علاقة الإخوان المسلمين بالتنظيمات الإرهابية سواء داعش أو غيرها، لمقابلة نظرائهم بالكونجرس الأمريكى وإعطائهم ذلك الملف.

واستطرد مورجان، لتعضيد هذا القانون أيضًا قمت بالتواصل مع بعض أعضاء الكونجرس، والتواصل مع مستشار الأمن القومى المرتقب الجنرال مايكل فلينن للموضوع نفسه، وقد قال إن محاربة التطرف والإرهاب والإسلام السياسى على رأس أولوياته وأولويات الرئيس دونالد ترامب فور تجليسه، ما يعنى أنهم سيتخذون خطوات إيجابية تجاه هذا الملف.

وكانت صحيفة "صن شاين" المحلية الأمريكية الصادرة فى جنوب فلوريدا، قد ذكرت أن عضو مجلس النواب عن الولاية ماريو دياز بلارت، انضم إلى السيناتور تيد كروز مجددًا فى تقديم مشروع قانون تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وفى حين أن أعضاء التنظيم مصنفون كإرهابيين، إلا أن التنظيم نفسه ليس كذلك بعد، وسبق أن أثار العضوان الجمهوريان مقترحًا مشابهًا فى نوفمبر 2015.