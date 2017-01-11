النجمات التركيات يتألقن بأجمل الفساتين

أحدثت المسلسلات التركية ضجة كبيرة في الوطن العربي، وتميزت بالنجمات التركيات الجذّابات والمميزات اللواتي لفتن أنظار الجميع . فبالإضافة إلى جمالهن الجذاب، فإن أناقتن واضحة ومميزة أيضاً، نرى كل واحدة منهن تتألق بإطلالات مميزة وأنيقة تختلف عن غيرها.

وقد اختارت كلّ نجمة فستاناً بتصميم مختلف عن الأخرىفي مناسبات مختلفة، فبعضهن اختار الفساتين الكلاسيكية والرسمية مثل فساتين سهرة، وبعضهن الآخر اختار الفساتين ذات القصات العملية والمريحة، فتألقت النجمة مريم أوزرليMeryem Uzerli بطلة مسلسل "عطر الأمس" بفستان أسود بتصميم فتحة ساق جانبية، واختارت معه تسريحة شعر بسيطة، بينما رأينا النجمة بيرغوزاركوريل Bergüzar Korel بفستان قصير ذي تصميم بسيط باللون الأزرق الغامق. وكذلك النجمة سلمى أرغتشSelma Ergeç التي اختارت فستاناً طويلاً ذا تصميم بسيط باللون الأحمر. أما النجمة توبا بويوكوستنTuba Büyüküstün فقد اختارت فستاناً بتصميم أنيق وفاخر ظهرت به على السجادة الحمراء. وقد ارتدت النجمة بيلين كاراهان Pelin Karahan فستاناً شفّافاً مطرّزاً بتطريز أسود أعطى الإطلالة فخامة ورقيّاً. أما النجمة الشابة هاندا أرتشل Hande Erçel فلم تتخل عن إطلالاتها الشبابية العصرية، فارتدت فستاناً طويلاً بفتحة ساق جانبية مزيّناً برسومات من الورود واعتمرت معه قبعة. وقد رأينا النجمة أسلي انفرAsli Enver اختارت فستاناً بأكمام طويلة باللون الذهبي، بالإضافة إلى النجمة بيرسي أكالايBirce akalay التي اختارت فستاناً باللون الفضي بأكتاف مكشوفة أضفى على إطلالاتها فخامة.

كما اختارت كلّ نجمة الأكسسوارات التي تناسب فستانها، فبعضهن اختار حقائب اليد الكلاتش، والبعض الآخر اختار القبعات والأقراط و الخواتم وغيرها.

شاهدي فساتين النجمات التركيات، واختاري النجمة صاحبة الفستان الأجمل.