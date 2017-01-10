سعر طن الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 10/1/2017 في مصر , أسعار الحديد وطن الأسمنت الأن

اسعار طن الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم الثلاثاء 10 يناير 2016 ، حيث يبحث الكثير من المصريين في الفترة الأخير عن أسعار مواد البناء في السوق المصري ، وذلك بسبب حالة التذبذب الكبيرة في الأسعار بسبب إرتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري ، وتعاني سوق مواد البناء في مصر وذلك في الفترة الحالية من حالة عدم إستقرار كبيرة للغاية وذلك بسبب إرتفاع الأسعار بشكل كبير ، مما يهدد سوق العقارات في مصر والتي إشتعلت بسب إرتفاع الأسعار في مصر ، كما أن اسعار الحديد والأسمنت مرتبطة إرتباط كلياً بأسعار الدولار الأمريكي وذلك بسبب إستيراد بعض الخامات من الخارج والتي تستخدم في الحديد والصلب في مصر .

نقدم لكم اسعار الحديد اليوم في السوق المصري، عبر موقعنا اخبار مصر مكس، ، حيث انتشر في الاونة الاخيرة اخبار عن ارتفاع اسعار مواد البناء في الفترة المقبلة، و عن زيادة غير متوقعة رغم كل الصعاب الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع في الاسعار في كثير من السلع الاستهلاكية، و ذلك بسبب عدم استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الحديد اليوم

أعلنت اليوم شعبة مواد البناء المصرية في القاهرة ، في بيان رسمي ، علي أن أسعار الحديد في السوق المصري ، قد شهدت إستقرار كبير وذلك في تعاملات اليوم الأحد حيث انة قد سجل اليوم سعر حديد «بشاي» 9700 جنيه للطن، كما انة قد سجل اليوم سعر حديد «عز» 10 آلاف جنيهًا للطن، والعتال 10 الاف جنيهًا للطن، فيما كان سعر ححديد المراكبي هو 9500 جنيها للطن للتاجر و9750 للمستهلكلإ فيما وصل حديد مصر ستيل للتاجر إلي 9450 , و 9700 للمستهلك

كما أعلنت اليوم شعبة مواد البناء في بيانها علي أنه قد سجل حديد المصريين 9500 جنيهًا للطن، والمعادي 9500 جنيهًا للطن، وعطية 9500 جنيهًا للطن، والكومي 9500 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي 9500 جنيهًا للطن.

انظر الجدول لمعرفة الأسعار الصحيحة لتلك اللحظة، حيث نحدث الجدول علي مدار اليوم

حديد عز عز 10450 جنية 10450 جنية

الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية

حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية

حديد بشاي بشاي 10430 جنية 10430 جنية

الوطنية للصلب العتال 10300 جنية 10300 جنية

حديد عطيه عطيه 10300 جنية 10300 جنية

حديد المراكبي المراكبي 10250 جنية 10250 جنية

حديد الكومي الكومي 10200 جنية 10200 جنية

حديد المعادي المعادي 10200 جنية 10200 جنية

حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية

حديد العشري العشري 10200 جنية 10200 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية

حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية

حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية

حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية

حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية

حديد سرحان سرحان 10200 جنية 10200 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 10200 جنية 10200 جنية

الشركة الصينية الصينية – –

حديد أوكراني أوكراني – –

حديد تركي تركي – –

سعر الأسمنت اليوم

كما أعلنت اليوم شعبة مواد البناء في تقريرها الصادر اليوم ، في بيان رسمي ، عن إستقرار أسعار الأسمنت في تعاملات السوق المصري أيضا بشكل كبير ، حيث انة قد سجلت أسعار الشركة العربية للأسمنت المسلح 725 جنيه للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 775 جنيها للطن، وأسمنت بورتلاند طرة 775 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت سيناء 740 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت 755 جنيهًا للطن، ومصر بني سويف 765 جنيهًا لطن الأسمنت.، وسعر طن العربية للأسمنت «التحرير» 760 جنيهًابينما سعر أسمنت التعمير وصل إلي 760 جنيهًا لطن الأسمنت.

نلا حظ ان اسعار الاسمنت هي بين 750 و 800 جنية، اما سعر الحديد فقد أرتفع في اغلب الشركات فيما ان هناك شركات اخرى بانتظار ان تعلن الأسعار الجديد، وكان سبب ارتفاع أسعار الحديد بسبب أرتفاع خام الحديد عالمياً 12 مرة مرة واحدة خلال الاسبوع الماضي.

الاسعار اليوم مرتفعه بعض الشيئ، حيث ان تأثير أنخفاض قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي واضح للغاية أمام الجميع، لكن تك الأسعار مستقرة منذ فترة، ويبدو أنها تسير نحو الأستقرار في الفترة القادمة لأسعار الحديد والأسمنت.

شبكةعيونالإخبارية

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