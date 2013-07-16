أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

رمزى جورج وزيراً لـ"البحث العلمى" بعد 20 عاماً فى جامعة القاهرة

Google+ Print
رمزى جورج وزيراً لـ"البحث العلمى" بعد 20 عاماً فى جامعة القاهرة رمزى جورج وزيراً لـ"البحث العلمى" بعد 20 عاماً فى جامعة القاهرة

ولد الدكتور رمزى جورج وزير البحث العلمى عام 1963، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1984 ، قام خلالها بالترقى من معيد إلى أن وصل لأستاذ على مدار ما يقرب من 20 عاما قضاها فى رحاب جامعة القاهرة، أشرف خلالها على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه.

الدكتور جورج عضو بعدد من الجمعيات المهتمة بالزراعة والبيئة والحفاظ عليها، يؤمن أنه يمكن بالعلم تحقيق نهضة الأمم، خاصة إذا تم ربط نتائج الأبحاث بأرض الواقع وتطبيقه ليستفيد منه المجتمع.

يؤمن الدكتور جورج بأن استمرار الأبحاث حبيسة الأدراج من أخطر ما يهدد منظومة البحث العلمى ويؤدى لإهدار جهد الآلاف من الباحثين والملايين من الموال، لذلك أكد فى أول تصريحات له بشأن أولوياته فى الوزارة على ربط البحث العلمى بالإنتاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365