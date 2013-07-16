رمزى جورج وزيراً لـ"البحث العلمى" بعد 20 عاماً فى جامعة القاهرة

ولد الدكتور رمزى جورج وزير البحث العلمى عام 1963، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1984 ، قام خلالها بالترقى من معيد إلى أن وصل لأستاذ على مدار ما يقرب من 20 عاما قضاها فى رحاب جامعة القاهرة، أشرف خلالها على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه.

الدكتور جورج عضو بعدد من الجمعيات المهتمة بالزراعة والبيئة والحفاظ عليها، يؤمن أنه يمكن بالعلم تحقيق نهضة الأمم، خاصة إذا تم ربط نتائج الأبحاث بأرض الواقع وتطبيقه ليستفيد منه المجتمع.

يؤمن الدكتور جورج بأن استمرار الأبحاث حبيسة الأدراج من أخطر ما يهدد منظومة البحث العلمى ويؤدى لإهدار جهد الآلاف من الباحثين والملايين من الموال، لذلك أكد فى أول تصريحات له بشأن أولوياته فى الوزارة على ربط البحث العلمى بالإنتاج.