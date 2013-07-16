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الحلقة السادسة من "محال": أبو سلمان يحاول التقرب من مديرة مكتبه

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الحلقة السادسة من "محال": أبو سلمان يحاول التقرب من مديرة مكتبه الحلقة السادسة من "محال": أبو سلمان يحاول التقرب من مديرة مكتبه

كتب : روان مسعد منذ 20 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "محال" الخليجي، معرفة ميس بخيانة أيمن لها وقررت الابتعاد عنه. كما ظلت أم سلمان بالمستشفى نتيجة تغيب ولدها عن المنزل بسبب عدم زواجه بحياة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أبو سلمان التقرب من مديرة مكتبه "ميس" للدخول معها في علاقة. وصرّح سالم مروان ابن أخيه بما في نفسه تجاه ميس، وقال إنه سيطرده أمامها فقط؛ ليتقرب منها لأنه فعلا معجب بها.

كما شهدت الحلقة تعامل جاف من جانب طارق لزوجته حياة، في حين تحاول هي التقرب منه وإقامة علاقة زوجية ناجحة. أما سلمان فيعيش حياته وحيدا بعيد عن أهله وحبيبته حياة.

"محال" مسلسل خليجي من بطولة جاسم النبهان، وعبد الرحمن العقل، ومنى الشداد، وفاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.

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