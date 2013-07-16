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الحلقة السابعة من "مزاج الخير": "بدران" يتخلص من سكرتيرته بالاتفاق مع "أفندينا"

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الحلقة السابعة من "مزاج الخير": "بدران" يتخلص من سكرتيرته بالاتفاق مع "أفندينا" الحلقة السابعة من "مزاج الخير": "بدران" يتخلص من سكرتيرته بالاتفاق مع "أفندينا"

كتب : أروا الشوربجي منذ 19 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "مزاج الخير" رجوع "براء" الذي يقوم بدوره الفنان "محمد نجاتي" إلى إدمان الهروين، وبرر أفعاله لوالده "نوح" الذي يجسد دوره الفنان "حسن حسني"، بأنه يريد أن ينسى ويتقبل المصالحة التي أمر بها "العمروتي" بينهم وبين "أفندينا".

واتفق المحامي "بدران" الذي يقوم بدوره "محمد شومان" مع "خميس أفندينيا" مصطفى شعبان، وتخلص من السكرتيرة التي أقام معها علاقة غير شرعية، تسببت في حملها.

ذهب "نوح" إلى "العمروتي" الذي يلعب دوره الفنان حسين الإمام، واشتكى من معاملة "أفندينا" لـ"براء"، والتي تخل بالمصالحة التي حدثت بينهما، لكن "العمروتي" قال طالبه أن يبعد ابنه عن "خميس".

وتخلل الحلقة، سفر "أبو سنة" الذي يقوم بدوره الفنان "محمود الجندي" و"أفندينا"؛ لتهريب كمية من الحشيش، وأثناء سفرهما، هجم عليهما مجموعة من البلطجية بالاتفاق مع "نوح".

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان، ودرة، وعلا غانم، وحسن حسني، وسميحة أيوب، ومحمود الجندي، وحسين الإمام، ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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