القبض على شخصين بتهمة التعرض لأنثى بالطريق العام بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط شرطة الآداب بمديرية أمن أسيوط، من القبض على شخصين بتهمة التعرض لأنثى بالطريق العام وذلك فى إطار حملات المديرية التى تشنها القوات لإعادة الانضباط والقضاء على شتى صور الجريمة بالشارع الأسيوطى وخاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وألقى ضباط شرطة الآداب بالمديرية، تحت إشراف اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط ومساعد وزير الداخلية القبض على شخصين اليوم الجمعة خلال تعرضهما للفتيات بالطريق العام بتهمة التحرش بمدينة أسيوط.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.