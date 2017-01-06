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أهالى السنطة بالغربية يشاركون الأقباط قداس عيد الميلاد

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أهالى السنطة بالغربية يشاركون الأقباط قداس عيد الميلاد أهالى السنطة بالغربية يشاركون الأقباط قداس عيد الميلاد

>الغربية عادل ضرة

شارك العشرات من أهالى مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية المواطنين الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مارى جرجس بمدينه السنطة مساء اليوم الجمعة.

حيث شارك فى الاحتفالات، اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينه السنطة والعميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة الاحتفال بكنيسه مارى جرجس وقدموا التهنئة للقس مقار طلعت راعى الكنيسة.

وأكد القس مقار طلعت راعى الكنيسة الوحدة الوطنية بين المواطنين، والنسيج الوطنى القوى دائما بين الأقباط والمسلمين ، قائلا: دائما ما نسعى من أجل السلام والحب بين أبناء الوطن الواحد.

 

 

 


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