8 مصممين عرب وضعوا بصمتهم على إطلالات عالمية!

تسعى جميع النجمات إلى انتقاء الفستان المناسب لكل حدث، سواء في إطلالاتهن على السجادة الحمراء أو في الحفلات والمناسبات الرسمية، وبالطبع اختيار الفستان الأجمل هو من الأمور الأساسية عند النجمات لذلك نراهن يتوخين الحذر في اختيار دار الأزياء أو المصمم لفساتينهن.

وقد تألق المصممون العرب في عام 2016 بتصاميمهم الجذابة والمميزة التي لفتت انتباه نجمات عالميات، فارتدينها في أكثر من مناسبة رسمية وعلى السجادة الحمراء، حيث تألقت النجمة ليلي كولينز Lily Collins بفستان طويل وبأكمام طويلة من تصميم ايلي صعب Elie Saab، ورأينا النجمة جوليان هوف Julianne Hough بفستان قصير باللون البنفسجي الفاتح من تصميم زهير مراد Zuhair Murad، وبدورها تألقت النجمة ساره جسيكا باركر Sarah Jessica Parker بفستان بأكتاف مكشوفة ولون أزرق فاتح من تصميم ريم عكرا Reem Acra. أما النجمة تيري هاتشير Teri Hatcher فاختارت فستاناً طويلاً من تصميم راني زاخم Rani Zakhem، وارتدت نجمة بوليوود الجذابة آشوريا راي Aishwarya Rai فستان طويل بأكتاف مكشوفة مزين بالورود من تصميم المصمم رامي قاضي Rami Kadi، بالإضافة إلى النجمة السمرات ميغالين إشيكونوك Megalyn Echikunwoke التي تألقت بفستان فاخر من تصميم جورج حبيقة Georges Hobeika، وقد اختارت عارضة الأزياء كاميلا ألفيس Camila Alves فستاناً أسود مزيناً بالورود من تصميم جورج شقرا Georges Chakra، كذلك الأمر بالنسبة إلى عارضة الأزياء جيجي حديد Gigi Hadid التي ارتدت فستاناً أسود بأكمام طويلة من تصميم نيكولا جبران Nicolas Jebran.

شاهدي صور فساتين النجمات العالميات من إبداع المصممين العرب وشاركينا رأيك فيها.