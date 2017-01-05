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انستقرام سوسن القاضي يلهمك أجمل الإطلالات

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الإثنين 05-12-2016 01:44

تعتبر سوسن القاضي، المدونة سعودية من جدة، ذات ذوق عالٍ في اختيار أحدث صيحات الأزياء، ويتبين ذلك من خلال إطلالاتها اليومية التي نراها على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
تحاكي تنسيقاتها تفكير الشابات اللواتي يفضلن الإطلالات العصرية، وكل ما يستجد في عالم الموضة، حيث تعتمد في "ستايلها" على الدمج بين قطع الـ "فينتج" التي تعشقها، وقطع الماركات المتوسطة، كما تجمع بين عديد من الـ "ستايلات" المختلفة واليومية سواء "البوهيمية"، أو الـ "سبورت".
ترمز لمدونتها باسم طريف وجذاب هو "Breakfast At Three – الفطور عند الثالثة" وتقيم حالياً في لوس أنجلوس بأمريكا، حيث تعمل في مجال "الفاشن" وتسويق عدد من الماركات العالمية داخل .
ندعوكِ إلى أن تتصفحي الصور المرفقة لإطلالات سوسن، وتستوحي منها إطلالاتك القادمة.

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سيدتي

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