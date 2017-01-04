نيكول سابا تشعل انستقرام بإطلالاتها

عُرفت النجمة اللبنانية المميزة نيكول سابا بشخصيتها المرحة والعفوية التي تقربها من جمهورها ومحبيها، ولا يقتصر تمييز نيكول على شخصيتها فحسب، وإنما تتميز أيضاً بإطلالاتها الأنيقة والعفوية التي تختارها بشكل يتناسب مع شخصيتها ويمنحها راحة في الحركة أيضاً.

وقد أشعلت نيكول حساب الانستقرام الخاص بها بإطلالات أنيقة وجذابة باللونين الأبيض والأسود، تنوعت بين فساتين و سراويل و تنانير، فهي دائماً تختار الإطلالات التي تعطيها أناقة عالية وفي الوقت ذاته تحافظ على شخصيتها المرحة من خلالها، فرأيناها بفستان أسود بتصميم فتحة ساق جانبية، بالإضافة إلى فستان أبيض قصير بتصميم عصري شبابي، كما تألقت بفستان أسود ذي أكمام طويلة وأكتاف مكشوفة، وارتدت تنورة سوداء مع كنزة بأكمام طويلة منحتها إطلالة كلاسيكية جذابة، وتميزت نيكول بفستان أبيض قصير ذي أكمام طويلة بتصميم بسيط أعطاها إطلالة شبابية عصرية، كما رأيناها بكنزة وتنورة سوداء بتصميم رياضي اعتمدت معه تسريحة شعر بسيطة، وهي تختار دائماً الكنزات القطنية الخفيفة التي تحمل طبعات ورسومات مثل الكنزة البيضاء الصوف التي ارتدتها في إطلالة عملية، وغيرها من الإطلالات الأنيقة والمميزة اختارتها نيكول بالأبيض والأسود.

وتختار نيكول اكسسوارات غنية لإطلالاتها، أغلبها من حقائب يد كلاتش أو حقائب يد كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الأقراط والخواتم وغيرها.

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