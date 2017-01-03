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حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 4 يناير 2017 حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 4 يناير 2017

برج الثور

مهنياً: تتلقى تأثيرات ايجابية طوال هذا اليوم، وتطرأ أمور مستجدة تجعلك تنطلق بثقة بالنفس

عاطفياً: تتأثر بأحد المقربين منك وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح

صحياً: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك. حافظ على هذا الوضع قدر الإمكان

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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