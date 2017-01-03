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تجديد حبس متهمين بـ"خلية النقل العام" 15 يوما على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس متهمين بـ"خلية النقل العام" 15 يوما على ذمة التحقيقات تجديد حبس متهمين بـ"خلية النقل العام" 15 يوما على ذمة التحقيقات

>كتب محمود نصر

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس اثنين من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية النقل العام، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتحريض على تعطيل العمل داخل مؤسسات الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين فى أكتوبر الماضى بتهمة تكوين خلية إرهابية داخل هيئة النقل العام، لإثارة غضب المواطنين، ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة، وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك فى إحدى الهيئات الحكومية، بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

 


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