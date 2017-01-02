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حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

برج القوس

مهنياً: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك

عاطفياً: تواجه بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما

صحياً: البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصاً في ساعات الصباح

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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