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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 3 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: قد تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا سيكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً يقدراتك المهنية والفكرية

عاطفياً: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادة ستؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات

صحياً: تعيش اليوم تحت وطأة الضغوط، ابتعد عن الإرهاق ولا تحاول أن توفق بين جميع المعطيات لأنك غير قادر على التركيز وأنت في هذه الحالة

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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