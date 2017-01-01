حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 2 يناير 2017

برج العذراء

مهنياً: قد تشعر بالحزن أو الإحباط أو القلق، أو قد تشعر بالاضطراب أو الغضب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور، لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك

عاطفياً: تمر حياتك بفترة من الرتابة، ويبدو كأن لا شيء مثيراً أو جديداً يطرأ عليه

صحياً: فترة من النشاط المكثف مع اقتراب فصل الربيع يحمل معه التعب، إلا انك تتمتع بالطاقة الكافية لتحمله

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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