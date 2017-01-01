هيفاء وهبي أجمل امرأة للعام 2016 والسرّ بشفتيها

تجمع غالبية الآراء على جمال هيفاء وهبي، الذي وصل إلى العالمية. وبالرغم من بعض الانتقادات التي توجه اليها للتدقيق بحقيقة جمالها، لا يمكننا أن ننكر أنّ صورها على مواقع التواصل الاجتماعي تحصل على نسبة إعجاب عالية.

أجمل تصويرات سيدتي للعام 2016

وبعد الاطلاع على إطلالات النجمات الأجمل للعام 2016 نلاحظ أنّ لكلّ نجمة جمالها الخاص وجمهورها الذي يعشقها، إلا أنّ جمال هيفاء وهبي تخطى حدود جمهورها لتصبح رمزاً للجمال والأناقة.

في إطلالتها الأخيرة من برنامج " منا وجرّ" على محطة ال" م تي في" اللبنانية، تميزت هيفاء وهبي بفستانها ومكياجها وتسريحة شعرها. وقد اعتمد خبير التجميل بسام فتوح المكياج السموكي الناعم لإبراز جمال عيني هيفاء، لكنّ اللافت كان لشفتيها اللتين بدتا أكبر مما كانتا عليه، وتحديداً الشفة العليا التي تبين أنها مقلوبة قليلاً. هذا الشكل الجديد لشفتيها غير المبالغ به يحافظ على شباب وجه هيفاء ويجعلها تبدو متميزة أكثر.

ما رأيك بشكل شفتي هيفاء؟ وهل توافقيننا الرأي على أنها أجمل نجمة للعام 2016؟