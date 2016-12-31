القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث قسم المنيا من القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم المنيا تفيد قيام كلا من "حسن.ر.س" 22 سنة عاطل و"عبدالعزيز.ن.م" 22 سنة عاطل ومقيمان دائرة مركز بنى مزار، بتكون تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات البخارية.

وأكدت التحريات حيازتهما لدراجة بخارية (ريس ماركة هيونداى) سوداء اللون مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 21063 جنح قسم المعادى ويقدر ثمنها بحوالى (مبلغ 80 ألفا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما الدراجة بدائرة القسم، بمواجهتهما بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اقر بسابقة قيامهما بسرقة الدراجة المنوه عنها تم استدعاء مالكها وبعرضها عليه أقر بأنها المبلغ بسرقتها.

بالعرض على اللواء مساعد الوزير مدير الأمن كلف إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على إبعاد نشاطهما الإجرامى والتحفظ عليهما وعرضهما على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تمكن أمن المنيا من ضبط شخص لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة وبحوزته قطعتى سلاح نارى وذخائر و25 كيلوجراما من مخدر البانجو، حيث تلقى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد ضبط أحد الأشخاص للاتجار فى المواد المخدرة، حيث أكدت تحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنيا قيام " سيد. ع. ع"، 48 سنة يقيم ببندر ملوى بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوقرقاص والمناطق المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته 2 بندقية خرطوش محلية الصنع و5 طلقات نارية من ذات العيار و 5 لفافات كبيرة الحجم تحوى بداخلها كمية نبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلوجراما - مبلغ مالى، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.