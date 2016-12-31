أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسرة شهيد سيناء بالإسماعيلية: طلب منا الدعاء قبل استشهاده بأيام

Google+ Print
أسرة شهيد سيناء بالإسماعيلية: طلب منا الدعاء قبل استشهاده بأيام أسرة شهيد سيناء بالإسماعيلية: طلب منا الدعاء قبل استشهاده بأيام

>الإسماعيلية – جمال حراجى

فى منزل بسيط بشارع هدى شعراوى التابع لحى ثانى الإسماعيلية، تقيم أسرة الشهيد إبراهيم أبو زيد شهيد تفجيرات سيناء الأخيرة، بعد انفجار لغم فى دبابة تابعة للقوات المسلحة جنوب الشيخ زويد، مساء الأحد 11 ديسمبر، ودفن جثمانه بالإسماعيلية صباح الثلاثاء 13 ديسمبر.

 

الشهيد  إبراهيم محمد أبو زيد 22 سنة، حاصل على دبلوم فوق متوسط من مدرسة المعدات الثقيلة، وبعد انتهاء دراسته عمل فى ورشة للألمونيوم، ليعين أسرته المكونة من خمسة أبناء هو الأول وثلاث بنات وأبويه، وكان يعمل إماما لمسجد الجمعية الشرعية بالإسماعيلية.

 

الحزن يخيم على شارع هدى شعراوى

ورغم مرور أكثر من أسبوعين على حادث استشهاد إبراهيم، إلا أن الحزن ما زال يخيم على أسرة الشهيد ومعارفه، وكأنه استشهد الآن، الجميع يتذكرون اللحظات الأخيرة حيث حملته أعناق الأهل والأصدقاء إلى مثواه الأخير ملفوفا بعلم ، وتعالت صيحات "لا الله إلا الله الشهيد حبيب الله"، لحظات ثقيلة من منزله بشارع هدى شعراوى إلى مسجد الجمعية الشرعية ليصلى الأب وهو إمام المسجد صلاة الجنازة على فلذة كبده وابنه الشهيد.

 

علم مصر

يقول محمد أبوزيد والد الشهيد: ابنى استشهد دفاعا عن بلده وأنا فخور به، وكنت سعيدا عندما شاهدته ملفوفا بعلم مصر، وكان يقضى فترة تجنيده بسيناء، ولم يتبق على إنهاء فترة تجنيده سوى أربعة شهور فقط. 

 

وأشار والد الشهيد، إلى أنه سمع خبر الاستشهاد من قائد كتيبته وتم استلام جثمانه صباح اليوم الثانى لاستشهاده من مستشفى القصاصين العسكرى، وشارك عدد كبير من قيادات الجيش والشرطة فى تشييع جثمانه، مؤكدا أن الشهيد إبراهيم كان فى إجازة عشرة أيام قبل استشهاده، وطلب من والدته ومنى الدعاء له بأن ينهى فترة تجنيده على خير، نظرا للأحداث التى تشهدها المنطقة، وخاصة فى سيناء وبعد سفره بأيام جاءنا نبأ استشهاده.

 

شارع باسم الشهيد

ويتابع  والد الشهيد، أن محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، قدم واجب العزاء للأسرة، ووعد بإطلاق اسم الشهيد على الشارع الذى يقيم فيه، وأيضا على مدرسة لتخليد اسمه.

 

عم الشهيد يحكى

ويحكى مصطفى  أبوزيد، عم الشهيد أنه كان محبوبا من الجميع، حيث كان يعمل فى فترات الإجازة بورشة لتصنيع الألمونيوم، وهى الورشة التى عمل بها بعد تخرجه فى مدرسة المعدات الثقيلة بالإسماعيلية، وكان رجلا شهما فى كل تصرفاته وكأنه كان يشعر بأنه "ابن موت" ولم تصدر عنه إساءة لأحد طوال فترة حياته، الجميع فى الحى يشهدون له بأنه كان محترما وشهما ومحبا للجميع نتمنى له الرحمة ونحتسبه شهيدا عند الله.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً