المرصد: مقتل 127 شخصا فى أنحاء متفرقة من سوريا أمس

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن 127 سوريا قتلوا فى أنحاء متفرقة من البلاد أمس الاثنين.

وذكر المرصد فى بيان اليوم الثلاثاء، "ارتفع إلى 80 عدد الشهداء المدنيين الذين انضموا يوم أمس الاثنين إلى قافلة شهداء الثورة السورية".

وأضاف أن "ما لا يقل عن 31 من القوات النظامية قتلوا فى اشتباكات وتفجير سيارة مفخخة واستهداف آليات فى عدة محافظات، بينها حلب وإدلب ودمشق وريفها وحمص ودير الزور وحماة".

وأوضح أن عشرة مقاتلين من الكتائب المقاتلة مجهولى الهوية قتلوا خلال اشتباكات وقصف فى عدة محافظات سورية، بينما لقى ستة من الكتائب المقاتلة من جنسيات غير سورية حتفهم خلال قصف على أماكن وجودهم واشتباكات فى عدة مناطق سورية.