استعدي لحفل نهاية العام بمكياج ساحر ومميز

تتميز احتفالات رأس السنة دائماً باللون الأحمر الوردي الجذاب، فهل فكّرت في كيفية اختيار مكياجك هذا العام ليزيد من جاذبية إطلالتك وسحر مظهرك؟ إنّ حفل رأس السنة هذا العام ينبغي أن يكون مختلفاً ومليئاً بالأنوثة، ولا تنسي أن مظهرك الساحر لن يكتمل إلا مع تناسق ألوان المكياج وملابسك وشعرك.

إليك بعض نصائح "سيِّدتي نت" لتستعدّي لهذه الليلة:

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•المكياج الوردي: يحتاج هذا المكياج إلى بشرة نظيفة ونضرة ووردية لتكتمل إطلالتك السحرية، ولتساعدك الخطوات البسيطة التالية على الحصول على هذا السحر:

1-قومي بوضع الكريم التمهيدي على بشرتك، واتركيه بعض الوقت، ثم ضعي كريم الأساس الخاصّ بك حتى تحصلي على بشرة صافية.

2-ضعي كريم الإخفاء حول عينيك لإخفاء الهالات السوداء وأماكن البثور والعيوب الموجودة على بشرتك؛ وبذلك تكون بشرتك مستعدّة لتلقي المكياج.

3-استخدمي ظلال العيون الوردية الشفافة فوق عينيك لإعطائك نظرة أنثوية طبيعية.

4-قومي بوضع طبقة أخرى من الظلال البيضاء البسيطة فوق الظلال الوردية لإظهار سحر عينيك.

5-استخدمي الكحل الأسود الثقيل داخل عينيك والأيلاينر القاتم خارج عينيك لمزيد من السحر.

6-إذا كنت محترفة في رسم الأيلاينر فعيون القطة ستكون ذات سحر مميز في هذه الليلة. أما إذا كنت من المبتدئات في وضع المكياج فيمكنك أن تكتفي بلمسة من الأيلاينر فوق عينيك.

7-ولا تنسي وضع الماسكرا الثقيلة لزيادة كثافة رموشك.

8-يمكنك أن تستخدمي أحمر الخدود الوردي على خديك لكي تظهري ببشرة نضرة وطبيعية.

9-والآن، ضعي أحمر الشفاه الأحمر على شفتيك، ثمّ ضعي طبقة من ملمع الشفاه لإبراز جمال شفتيك.

•تسريحة مميزة: هناك العديد من التسريحات المميزة التي تتناسب مع هذا اليوم، ولكن عليك اختيار تسريحة بسيطة ومميزة تميزك من غيرك، كما يمكنك استخدام الدبابيس البسيطة أو الورود الوردية الحمراء التي ستزيد من تألقك.