أخبار عاجلة

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مرتضى منصور: التعاقد مع حلمى طولان أو حسام حسن أو ميدو "صعب"

Google+ Print
مرتضى منصور: التعاقد مع حلمى طولان أو حسام حسن أو ميدو "صعب" مرتضى منصور: التعاقد مع حلمى طولان أو حسام حسن أو ميدو "صعب"

>كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن التعاقد مع حلمى طولان أو حسام حسن أو أحمد حسام "ميدو" صعب لارتباطهم بأندية سموحة والمصرى ووادى دجلة على الترتيب.

 

كان الزمالك قد خسر من الأهلى، بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت.

 

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد شن هجومًا حادًا على محمد حلمي، المدير الفنى لفريق الكرة عقب الخسارة بهدفين دون مقابل أمام الأهلى.

 

وقال مرتضى منصور فى تصريحات عقب مباراة القمة: "أى مدير فنى عايز يكمل فى الزمالك يلعب برأسى حربة، واللى مش عاجبه كلامى يمشى مش عايزة".

 

وأضاف رئيس النادى الأبيض: "محمد حلمى ما عندوش أى عذر يخسر مباراة أو بطولة، التشكيل سيئ للغاية فى القمة، أى مدرب للزمالك يلعب على بطولة واللى مش هيكسب يمشي".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365