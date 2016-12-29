مرتضى منصور: التعاقد مع حلمى طولان أو حسام حسن أو ميدو "صعب"

كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن التعاقد مع حلمى طولان أو حسام حسن أو أحمد حسام "ميدو" صعب لارتباطهم بأندية سموحة والمصرى ووادى دجلة على الترتيب.

كان الزمالك قد خسر من الأهلى، بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت.

كان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد شن هجومًا حادًا على محمد حلمي، المدير الفنى لفريق الكرة عقب الخسارة بهدفين دون مقابل أمام الأهلى.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات عقب مباراة القمة: "أى مدير فنى عايز يكمل فى الزمالك يلعب برأسى حربة، واللى مش عاجبه كلامى يمشى مش عايزة".

وأضاف رئيس النادى الأبيض: "محمد حلمى ما عندوش أى عذر يخسر مباراة أو بطولة، التشكيل سيئ للغاية فى القمة، أى مدرب للزمالك يلعب على بطولة واللى مش هيكسب يمشي".