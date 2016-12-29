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مسابقة " سعودية وأفتخر " تعلن أسماء الفائزات

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الخميس 29-12-2016 15:12

بيروت - سيدتي نت

أعلنت لجنة التحكيم بمسابقة دار الحوريه للأزياء عن نتائج مسابقة "سعودية وأفتخر" للتصاميم الواعدة، فوز مريم حمد محمد من منطقة نجران جنوب بمعدل ستة آلاف مئة وواحد وعشرين لايك لتنتزع الفوز من 40 متنافسة من مختلف مناطق المملكة.
وتحت رعاية مجلة "سيدتي" قامت جميلة الشمري مالكة دار الحورية لتصميم الأزياء بتنظيم مسابقة لدعم الفتيات السعوديات الموهوبات في تصميم الأزياء تحت شعار"سعودية وأفتخر"، بهدف شهرة المصممة والإرتقاء بها إلى العالمية، فهي استهدفت دعم المصممات السعوديات تحقيقا لرؤية 2030 لتوفير منتج محلي عالي الجودة في مجال الأزياء، وذلك عن طريق المشاركة بتصميم واحد من خلال حساب الانسقرام لدار الحورية ويتم الفوز بإحصاء عدد الإعجاب والتصويت على صورة التصميم، وتفاعل المتابعين مع تصميم المشتركة.
وجاء اختيار الفائزة على أساس قدرتها على تسويق منتجها عن طريق السوشيال ميديا فوجود فكرة وتصميم رائع لوحدة لاتكفي اذا لم تكن تملك المهارة في عرض منتجها والتسويق له.

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سيدتي

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