تسريحات عالمية مناسبة لحفل نهاية العام

مع حلول عام جديد وشتاء بارد نحتاج دائماً إلى تسريحات جديدة لتزيد من تألقنا؛ لذا تقدّم لك "سيِّدتي" في ما يلي بعض التسريحات الجديدة لتتمتعي بها في إطلالة رأس السنة لهذا العام، والتي ستناسبك في أيّ وقت وأيّ مناسبة طوال العام بعد ذلك:

تسريحات شعر ناعمة بالسمّاعات"Headphones Hair"

1.الضفائر الأمامية: هي تسريحة مميزة تناسبك في كلّ وقت، سواء في العمل أو الجامعة أو إحدى المناسبات الليلية. كلّ ما عليك فعله هو عمل ضفيرتين فرنسيّتين على مقدّمة شعرك كالتاج مع ترك شعرك منسدلاً من الخلف كما هو.

2.ذيل الحصان الجانبي: تسريحة أنيقة للغاية، وتناسبك في المناسبات الليلية، كما أنها لا تستغرق منك الكثير من الوقت. كلّ ما عليك فعله هو عمل ضفيرة من الأمام على شكل تاج مع لمّ شعرك على أحد الجانبين على شكل ذيل حصان أنيق وجذاب.

3.تسريحة الكريستال: هذه التسريحة تعتمد على لون شعرك الكريستالي المتألق. فإذا كنت لا تتمتّعين بهذا اللون من الشعر، يمكنك صبغ شعرك باللون الكريستالي بالصبغة المؤقتة للحصول على هذه الإطلالة، وترك شعرك منسدلاً مع عمل ضفيرة أمامية على شكل تاج. هذه التسريحة تناسبك جداً في الصباح؛ لأنها ستمنحك تألقاً لا مثيل له مع أشعة الشمس.

4.ذيل الحصان الخلفي: هي تسريحة مميزة ومجنونة. كل ما عليك فعله هو تجميع شعرك إلى الأمام وعمل ضفيرة خلفية، ثم قومي بعمل ذيل حصان بسيط، فهذه التسريحة ستمنحك نظرة رائعة.

5.الضفائر العشوائية: هذه التسريحة تتميز بالعشوائية إلا أنها ستشعرك بالراحة والتألق. كلّ ما عليك فعله هو عمل ضفيرة فضفاضة في منتصف الشعر مع ذيل حصان فضفاض أيضاً.