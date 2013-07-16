فوائد التمر هندى فى رمضان يقى من العطش.. وملين.. وخافض للحرارة

التمر هندى عبارة عن ثمار قرنية الشكل تحتوى على بذرتين أو أربعة بذور، وهى ذات طعم حامضى لاذع ويعرف فى السودان باسم "العرديب".

تقول الدكتورة سهام صلاح الدين الهوارى، أستاذ النباتات والعقاقير الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن أشجار التمر هندى كبيرة الحجم يصل طولها إلى 30 متراً، وتنمو فى المناطق الاستوائية، خصوصا فى السودان، وعندما تنضج الثمار فى الصيف تجمع الثمار القرنية من على الأشجار وتنزع قشرتها الخارجية ويعبأ لبها فى براميل على صورة طبقات يفصلها طبقة من السكر وأحيانا يضغط اللب مختلطا مع البذور فى كتل كروية دون إضافة السكر إليها.

وينتمى التمر هندى إلى الفصيلة القرنية، حيث يحتوى لب التمر هندى على أحماض عضوية، وهى حامض الطرطريك وحامض الستريك وحامض الماليك وحامض النيكوتليك ومواد سكرية ويفيد التمر هندى فى حالات العطش الشديد، ويعتبر التمر هندى من المشروبات التى تستخدم بكثرة كشراب منعش فى الدول العربية فى الصيف بعد تحليته بالسكر أو بدون سكر لأن له تأثيرا خافضا للحرارة وملينا لطيفا، وبالتالى يقى من شدة العطش فى الصيف ويستعمل التمر هندى فى أمريكا وأوروبا يومى كالشاى ضد الحميات والإمساك، وبالتالى ننصح بتناول شراب التمر هندى فى شهر رمضان كمشروب لاحتوائه على الأحماض الطبيعية النباتية التى تشعر الإنسان بالانتعاش فى فصل الصيف الحار وتنشط الكبد وتعمل على تجدد خلاياه، ويمكن استخدام التمر هندى مع إضافة كؤوس أزهار الكركديه وتناوله كشراب بارد طبيعى.

وتنصح "الهوارى" بتناول التمر هندى البارد، حيث إنه ليس له مضاعفات جانبية، ولا يفضل تناوله بإسراف فى المرضى الذين يعانون من قرحة المعدة أو الاثنى عشر.

يذكر أن التمر هندى لا يؤدى إلى زيادة الوزن، مع ملاحظة عدم إضافة السكر إليه، مما يشجع على تناوله لمن يرغبون فى عدم زيادة الوزن.

> ويحضر التمر هندى بغليه فى الماء لدقائق معدودة وتصفيته أو نقعه فى الماء لمدة ساعتين.