أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أطعمة تيسر لك الحصول على شعر كثيف وقوي

Google+ Print

الأحد 25-12-2016 14:43

ترتبط صحة الشعر ارتباطاً مباشراً بنوعية الغذاء المتناول، لأنه صاحب التأثير الأساسيّ والمباشر في صحّة الشعر. فالطعام ـ باحتوائه على العناصر الغذائية التي تدعم صحّة الشعر أو بافتقاره إليها ـ بإمكانه تعزيز صحة الشعر أو إفقاده شكله الطبيعي.
اختصاصيّة التغذية ميثاق بن شحبل أخبرتنا بأهمّ الأطعمة التي تدعم صحة الشعر وتمنع مشاكله مثل التكسّر والتلف والقشرة والتقصّف وحتى تساقطه؛ وتلك الأطعمة هي:
أطعمة مهمّة لصحة الشعر:

 

- اللحوم بأنواعها: البروتين المفيد لتقوية الشعر هو أهمّ عنصر في اللحوم. كذلك تمدّ اللحوم الشعر بالأحماض الأمينية الضرورية لإنبات الشعر.
- الفراولة: هي مصدر مهمّ لفيتامين سي، الذي يُعتبر من العناصر المهمّة للشعر كونه يؤمّن إنتاج التيروزين الذي يحافظ على سلامة بصيلات الشعر.
- السبانخ: يحتوي السبانخ على فيتامين البيوتين المفيد للشعر، والذي يساعد جلد الرأس على إفراز الزيوت التي تغذّي الشعر.
- الجزر: غنيّ بمادة بيتا كاروتين التي يحوّلها الجسم إلى فيتامين أ. إنه من أهمّ الفيتامينات للشعر.
- الحبوب الكاملة: مثل القمح والشوفان والشعير، تتميّز الحبوب الكاملة بغناها بفيتامين بي والحديد والزنك؛ وهذه كلّها عناصر تعمل على تنظيم إفراز المادة الزيتية للمحافظة على رطوبة الشعر.
- الخضراوات الورقية: مثل الخسّ والملوخيّة والجرجير، تتميّز الخضراوات بالمعادن الضرورية لحماية الشعر من التلف والتقصف والجفاف، كما تعمل على منع تساقط الشعر.
- الأسماك: هي مصدر الأحماض الدهنية الأولى والأوميغا 3، وهي عناصر تمنح الشعر النضارة والحيوية واللمعان.
- المكسّرات: غنية بالبروتينات والأحماض الدهنية والسيلينيوم والزنك وفيها فيتامينات تمنح الشعر المرونة واللمعان والحماية من الجفاف.
- البقوليات: مثل العدس والفول والحمّص، تُعتبر البقوليّات من الأطعمة المهمّة للشعر بسبب احتوائها على الحديد والزنك.
- البطاطا الحلوة: مصدر مهمّ للبيتا كاروتين التي تتحوّل في وقت لاحق إلى فيتامين أ ذي القدرة على ترطيب فروة الراس ومنع تساقط الشعر.
- الكبد: غني بعنصر الحديد الضروريّ لمنع تساقط الشعر .
- الأفوكادو: غني بفيتامين إي، ويحتوي على غير المشبعة الضرورية لنمو الشعر بشكل صحيّ.
- التوت : يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة نمو الشعر و صحة فروة الرأس .
- بذور الكتان: تحتوي بذور الكتان على الأوميغا 3، والبروتين، و فيتامين بي، و فيتامين إي، والحديد، و الزنك؛ وهي من أهمّ العناصر الغذائية لصحة الشعر و علاجه من معظم مشاكله.
- فول الصويا: مصدر مثالي للزيوت الصحية التي تساعد على نمو الشعر و منحه اللمعان و الترطيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم