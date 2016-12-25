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فستان "كارولينا هيريرا" يحقق جمهوراً خليجياً

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الأحد 25-12-2016 23:35

نادراً ما تتوافق أذواق النجمات في اختيار الأزياء والفساتين على وجه الخصوص، وعندما يتوافقن يدخل هذا الفستان التاريخ كونه حصد إعجاب الكثيرات من ذوات الذوق الرفيع.
فستان غير متوقع وبلون أخضر جريء من "كارولينا هيريرا" لاقى قبول المنسقة "آرام قباني" والمذيعة الكويتية "حليمة بولند" والفاشينيستا الكويتية "دانا الطويرش"، فهل كان ذلك بمحض الصدفة؟!
تتميز تصاميم "كارولينا هيريرا" بالأنوثة الطاغية في فساتينها، لذا لاقى هذا الفستان تحديداً نجاحاً في الوسط الإعلامي الخليجي. قد تكون مرونته واحتشامه سبباً رئيساً لهذا التوافق الغريب، وربما لكونه الفستان المناسب لإطلالة النهار والمساء على حد سواء، كما أن فيه من الأناقة الرسمية من الأعلى كشكل قميص والأناقة الأنثوية بالفيونكة وفتحة الساق من الأسفل.
ما رأيك عزيزتي القارئة، هل يستحق هذا الفستان الانتشار الذي حققه؟ من التي ارتدته بشكل أفضل من النجمات؟

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سيدتي

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