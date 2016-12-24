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أجر خيالي تحصل عليه إليسا لظهورها مع عمرو أديب

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أجر خيالي تحصل عليه إليسا لظهورها مع عمرو أديب أجر خيالي تحصل عليه إليسا لظهورها مع عمرو أديب

ظهرت المطربة اللبنانية إليسا ، أمس الجمعة ، في أول حلقة لبرنامج "كل يوم جمعة" ، الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على شاشة ON .

وذكرت بعض المصادر ، أن إليسا حصلت في تلك الحلقة على مبلغ 70 ألف دولار أمريكي (حوالي مليون و350 ألف جنيه) .

وقالت إليسا خلال اللقاء “تحية كبيرة للشعب المصري حبايب قلبي”، كما أكدت أنها الفنانة الأكثر مبيعًا فى الشرق الأوسط .

حيث إنها من أكثر الأشخاص فى العالم الذين لديهم متابعين على "تويتر" ومشاهدات على "يوتيوب" .

وذكرت أنها تحكم على شغلها حسب ردود فعل جمهورها ، موضحة أنها تستفيد من النقد البناء ولكنها لا تستمع لهجوم غير بناء .

وأوضحت أن هناك فنانات تدفع مبالغ لصحفيين ليكتبوا عنهن ، لافتة إلى أنها لا تهاجم من يفعلن ذلك ، ولكنها ترفضه.

ويعد برنامج "كل يوم" جمعة ، برنامج المنوعات الأضخم فى الفضائيات العربية، ويتضمن البرنامج فقرات فنية متميزة، تشمل سهرات غنائية ، ولقاءات مع كبار نجوم الغناء من كل الدول العربية من بينهم إليسا وراغب علامة وهشام عباس ووائل جسار ونوال الزغبى وفارس كرم ويار وغيرهم من كبار النجوم .

إضافة إلى حوارات مع نجوم كرة القدم العالمية مثل كريستيانو رونالدو أفضل لاعب فى العالم لعام 2016 ، والأرجنتينى الأسطورة ليونيل ميسى،  والفتى الذهبى الحاصل على الميدالية الذهبية فى ريودى جانيرو نيمار .

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رئيس قسم الأخبار