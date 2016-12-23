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نقيب المهن التمثيليه يكشف حقيقة وفاة الفنان الكبير حسن يوسف

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نقيب المهن التمثيليه يكشف حقيقة وفاة الفنان الكبير حسن يوسف نقيب المهن التمثيليه يكشف حقيقة وفاة الفنان الكبير حسن يوسف

إنتشرت في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة خبر وفاة الفنان القدير “حسن يوسف” على مواقع التواصل الإجتماعي مما دفع محبي الفنان والمقربين له الإتصال على أسرته لتأكد من صحة الخبر وهنا كانت المفاجأة حيث تبين أن حسن يوسف لم يتوفى وما زال على قيد الحياة.

وعلى الجانب الأخر نفى نقيب المهن التمثيليه الفنان “أشرف زكى” جميع الأخبار التي تدوالت من بعض مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك وتويتر” من أنباء عن وفاة حسن يوسف وأكد أشرف زكى أن حسن يوسف بصحة جيدة وخبر وفاته شائعة صنعتها هذة المواقع وشدد على ضرورة التأكد من صحة الأخبار التي تنشرها مواقع التواصل قبل أن تصدم المشاهدين بأخبار كاذبة.

والجدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف من مواليد مواليد 10-12 – 1934 حقق نجاح كبير في السينما وإشتهر في الستينيات من القرن الماضي بأدوار “الولد الشقي” وشارك في عدد كبير من الأفلام ثم إتجه الى الإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام وشاركته البطولة الفنانة المعتزلة زوجته شمس البارودي ومن بين هذة الأفلام ما إعترضت عليه رقابة المصنفات الفنية مثل فيلم “الجبان والحب” كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل “ليالي الحلمية” ودوره في مسلسل “إمام الدعاة” عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

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