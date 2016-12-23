سعر الذهب اليوم الجمعة 23/12/2016 و الذهب يتراجع بإنخفاض الدولار

انخفض سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بأكثر من 12 جنيها لكل جرام بعد انخفاض سعر الدولار في السوق المصري المصرفي، وكان هذا الانخفاض مفاجئاً ، ، سنتعرف الان علي سعر الذهب اليوم الجمعة 23/12/2016 في مصر، حيث ان اسعار الذهب ارتفعت ارتفاع طفيف اليوم وسوف نتعرف علي أخر أسعار الذهب الان في مصر لليوم الجمعة 23 ديسمبر 2016، حيث أن سعر المعدن النفيس قد أرتفع مع أرتفاع سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان.

أرتفع سعر الذهب في تلك الفترة مع تدنى المستوي الأقتصادى لعدد كبير من المواطنون في مصر، بسبب الأحداث التي جرت في مصر منذ العام 2011، والتي أدت إلي تدمير لقطاع السياحة وغلق العديد من المصانع، وأنسحاب العديد من المستثمرين الأجانب من السوق المصري، أدى ذلك إلي عزوف عدد كبير من الشباب الذين هم مقبلون علي الزواج عن شراء ما يسمي بـ “الشبكة”، وقد تم اطلاق العديد من المبادرات في العديد من المحافظات المصرية التي تدعو إلي الأستغناء عن الذهب عند الزواج، نظراً لأرتفاع سعره، والتسهيل علي الشباب.

سعر الذهب اليوم



النوع السعر بالجنية المصري

ذهب عيار 18 520 جنية

ذهب عيار 21 608 جنية

ذهب عيار 24 695 جنية

سعر الجنية الذهب 4880 جنية

سعر الذهب في مصر هو مرتبط أرتباطاً كلياً بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري، ولهذا نجد ان سعر الذهب في اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار الامريكي أمام العملة المصرية، وأن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري.

يبحث المصريون علي اسعار الذهب، لكن هناك اختلاف بين رغبة كل من يريد معرفة سعر الذهب اليوم، حيث ان العديد من المقبلون علي الزواج يبحثون من اجل الشراء، وهناك من يريد ان يدخر أمواله بطريقة أمنه، ولا يوجد أفضل من الذهب لذلك، وهناك من كان مدخراً ذهب ويريد ان يبيع الان، في النهاية دعونا نتعرف علي اسعار الذهب في مصر اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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