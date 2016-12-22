أخبار عاجلة

مطرانية نقادة تعتذر عن استقبال الزوار بشم النسيم: نعجز عن حمايتكم -
السادات: التاريخ سيلاحق كل من فرط في أرض الوطن -
بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية» -
الأحد والإثنين إجازة بالبنوك والبورصة -
رئيس الوزراء يواصل اجتماعاته مع مصنعي الحديد والصلب -
الإسكان: تنفيذ محطتي رفع صرف صحي وتأهيل 14 عمارة بالمدن الجديدة -
طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا -
صراع بين ليفربول والسيتي واليونايتد لضم نجم أرسنال -
رياض محرز يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم -
توريس: لا تستهينوا بليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

مصممة المجوهرات المغربية غيثة شرايبي تستوحي تصميماتها من "الزليج المغربي"

Google+ Print

الأربعاء 21-12-2016 14:18

المغرب – سيدتي نت

تتمتع غيثة شرايبي بحس إبداعي كبير، فشغفها بمجال المجوهرات مكنها من تصميم قطع غاية في الأناقة، فأطلقت علامة خاصة بها تحمل اسم "التاج للمجوهرات" التي منحت مجال تصميم المجوهرات نفساً جديداً.
تتميز تصاميم غيثة شرايبي باختيارها أحجاراً نفيسة نادرة لصنع المجوهرات وهي تشتغل على مواضيع مختلفة، مثل تشكيلة Gold Pearls التي تحتفي باللؤلؤ بالأسلوب الباروكي، حيث تم تصميمها من خلال الذهب الوردي والأبيض بإضافة خليط من الزبرجد والزمرد والياقوت، وتعتبر تشكيلة "الزليج" المغربي بمثابة اعتراف بالتراث المغربي العريق، إذ صممت غيثة شرايبي مجموعة متكاملة بزخارف الزليج المغربي، استعملت فيها الذهب الأصفر المرصع بالماس، وتتوزع بين تشكيلات عصرية خفيفة، وأخرى بتصاميم كبيرة تصلح للمناسبات الخاصة.
تسوق علامة "التاج للمجوهرات" حليها عبر البيع الخاص، وعبر موقعها على الأنترنت سعياً منها لضمان معقولة وتجديد متواصل لتشكيلاتها، وتتم عمليات البيع الخاصة كل ثلاثة أشهر بالمدن الرئيسية بالمغرب وفي مدينة دبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم